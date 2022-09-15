﻿Atlantik Okyanusu'nda yeni mavi bir hayvan keşfedildi

Okeanos Explorer (Okyanus Gezgini) adlı keşif gemisiyle araştırma yapmak isteyen bilim insanları, üzerinde ufak çıkıntıları olan ve mavi bir topu andıran yumuşak deniz canlısını kaydetti.

NOAA'nın Okyanusun Keşfi biriminin resmi Twitter hesabından yayımlanan görüntülerde deniz canlısının iki bireyi yer aldı. Görüntülenen ilk canlı top gibi yuvarlak bir şekil almıştı. İkincisiyse düzleşmiş ve deniz tabanına yayılmış haldeydi.

Keşif, ABD'ye bağlı Virjin Adaları'ndan biri olan St. Croix açıklarında yapıldı.

Kamera kayıtlarının paylaşıldığı Twitter gönderisinde araştırmacılar, "Okeanos'un son gizemini duydunuz mu?" ifadelerine yer verdi:

St. Croix açıklarında bu 'mavi, yapışkan' hayvan birçok kez görüldü. Bilim insanları çok şaşırdı. Bunun yumuşak mercan, sünger veya tulumlu olabileceğini düşünüyor. Ancak kesinlikle bir kayaç değil.