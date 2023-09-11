Atma Sayın Şimşek din kardeşiyiz

Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, NTV Özel yayınında Orta Vadeli Program'a katılarak, ülkede artan enflasyon ve ekonomi hakkında açıklamalarda bulundu. Küresel finansal koşulların sıkışık olduğu bir dönemden geçildiğini belirten Bakan Şimşek, Hedeflerinin 3 yılın sonunda enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu söyledi.

“HEDEFİMİZ 3 YILIN SONUNDA ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEK”

Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, “Küresel ekonomiye baktığımız zaman büyümenin düşük seyrettiği dönemdeyiz. Ortalama büyüme yüzde 3 civarında olacak. Hedefimiz 3 yılın sonunda enflasyonu tek haneye indirmek. Bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÜNCELLEME

Şimşek, “Üç aylık sürede tahminler sürekli değişebiliyor. Burada resmi anlamaya çalıştık. Önce bir ekip kuruldu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir Bakanlar Kurulu oluşturuldu. Hazine ve Maliye görevi bana tevdi edildi.

Biz de güçlü bir ekip kurduk. Daha sonra durum değerlendirmesi yaptık. Enflasyon hedefimizi iddialı bulanlar olabilir. Biz mümkün olduğunca, o an itibariyle en gerçekçi rakamları ortaya koymaya çalıştık. Benim edindiğim izlenim; genel anlamda programın hedefleri gerçekçi bulunuyor. Burada enflasyonla ilgili tahmin değişiklikleri, bizim resmi daha iyi anlamamızla ortaya çıktı.

Bundan iki ay önce küresel petrol fiyatları, varil başına 70-80 dolar arasıydı, bugün 90’ın üzerine çıkmış durumda. 2021’in Aralık ayıyla, aşağı yukarı 2023’ün Mayıs ayına kadar kur belli bir düzeyde tutulmuş. Biz kuru serbest bıraktık. Tabii kur etkisi var. Sürekli değişen bir husus. Geçişkenlik zamanla azalacak” ifadelerini kullandı.

Şimşek, ekonomideki son durumu yorumlarken ise, Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler sınıfına gireceğini kişi başı milli gelirin ise 15 bin dolara çıkacağını söyledi.

“KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR 15 BİN DOLARA ÇIKACAK”

Ekonomiyle alakalı konuşan Şimşek; “Vergi dışı gelir adımları olacak. Özelleştirmelerden tutun diğer alanlara kadar. Türkiye yüksek gelirli ülkeler sınıfına girecek. Kişi başı milli gelir 15 bin dolara çıkacak. Önümüzdeki dönemde hukuk devleti anlamında da iyileştirmeler olacak. Türkiye'nin algısı da, gerçeği de değişecek. BAE'ye bu yıl 11,5 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacağız. Dünya Bankası, 3 yılda 35 milyar dolar kaynak sağlayacak. Cumhurbaşkanımızın bu programı sahiplenmesi çok önemli. Bu bizim için inanılmaz bir güç” açıklaması yaptı.