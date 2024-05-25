ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak

ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Merkez Bankası’nın kararı ile ATM’lerle ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karara imza atıldı.

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ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak 1

ATM’lerle ilgili değişikliğe gidildi. Artık bunu yapanın kartını ATM alacak.

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ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak 2

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yeni bir işlem menüsü getirdi. Bu menü mobil uygulamalar üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulacak.

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ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak 3

ATM’LERE YENİ GÜNCELLEME

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ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak 4

Yeni uygulama ile FAST entegrasyonunu da içeren talep ödeme katmanı hizmetleri devreye sokuldu.

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ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak 5

Yeni menü artık IBAN ile EFT ve havale işlemlerine alternatif bir seçenek olacak.

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ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak 6

Yenilik alacaklılara ödeme işlemlerini başlatma yetkisi veriyor .Dolayısıyla birine anında ödemeği isteği gönderilebilecek.

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ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak 7

Böylece finansal işlemlere havale işlemleri çok daha hızlı olacak.

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ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak 8

Bu yenilikle Merkez Bankası , ödeme sistemlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

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ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak 9

Talep ödeme katmanı hizmetleri sadece bireysel ödemelerle sınırlı olmayacak.

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ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak 10

Sistemin elektronik ticaret ödemelerinden elektronik sipariş ödemelerine, kurumsal fatura ödemelerine kadar birçok alanda kullanılmasının planlandığı belirtildi.

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ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak 11

KARTI ANINDA YUTACAK

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ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak 12

ATM kartı “şifrenin üç kez yanlış girilmesi, kartın borç nedeniyle banka tarafından iptal edilmesi, kartın son kullanma tarihinin geçmesi, ATM'de teknik bir arıza meydana gelmesi.” gibi nedenlerden dolayı yutabilir.

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ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak 13

Eğer ATM kartı yuttuysa müşteri hizmetlerini aramak gerekiyor.

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ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak 14

Daha sonra kart iptal ediliyor. 1- 2 hafta içinde de yeni kart adresinize geliyor.

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ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak 15
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