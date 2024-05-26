Cem Küçük canlı yayında ağzından kaçırdı. Emeklileri anlatırken memur zammını açıkladı

Daha önceki zam dönemlerinde de emekli ve asgari ücretli maaş zamlarına ilişkin kulis bilgilerini açıklayan Cem Küçük, Temmuz zammına ilişkin kendisine sızdırılan rakamları izleyicileri ile paylaştı.

Cem Küçük açıklamasında milyonlarca emeklinin bel bağladığı emekli zammına ilişkin rakamlar da verdi.

Emekliler yılın 4 aylık bölümü için yüzde 18.72 oranında zammı garantiledi. Ancak Ocak'ta tüm emeklilere yüzde 49.25 oranında eşit oranda yapılan zam, zaten oldukça küçük maaş alan SSK emeklisi ve Bağ Kur emeklisinin geçinmesine yetmemişti. Milyonlarca emeklinin maaşı hızla eriyerek açlık sınırının altına düşmüştü. Temmuz'da yapılacak emekli aylığı zammının ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının eklenmesi ile en az yüzde 20 zam yapılacağı kesinleşmişti. Bu da 10 bin liralık en düşük maaşı 12 bin liraya taşıyacağı için toplumda hoşnutsuzluk yaratmıştı.

EMEKLİNİN GÖZÜ REFAH PAYI VE SAYYANEN ZAMDA

Yaklaşık 8 milyona yaklaşan bir emekli kesiminin 10 bin TL olan en düşük aylık diliminde bulunması ise enflasyon zammı dışında ayrıca refah payı ve seyyanen zam beklentilerini artırmıştı.

EMEKLİ MAAŞLARINDAN KONUŞURKEN MEMUR ZAMMINI AĞZINDAN KAÇIRDI

Umutların tükendiği bir anda gazeteci Cem Küçük'ün katıldığı youtube kanalında milyonlarca emekli ve memur için umut verici açıklamalarda bulundu. Cem Küçük Temmuz ayında enflasyon farkı artı toplu sözleşmesi ile kazanılan oranla birlikte en düşük memur aylığının 42-43 milyona çıkacağını belirten Cem Küçük, bunun en düşük emekli aylığı olan 10 bin lira ile geçinmek zorunda olan emekliler ile uçurum yaratacağının altını çizdi. Cem Küçük, emeklilere yapılacak zammı bu uçurumu ortadan kaldıracak bir oranda olması gerektiğini vurguladı. Cem Küçük emekliler için yüzde 20'nin üzerinde bir zam olabileceğini işaret etti.