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Atsu'nun Gana'da cenaze töreni yapıldı

Türkiye'yi derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için Gana'nın başkenti Akra'da cenaze töreni düzenlendi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 18:05
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Atsu için cenaze töreni düzenlendi

Atsu'nun Gana'da cenaze töreni yapıldı
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren ve cenazesi 19 Şubat'ta ülkesi Gana'ya gönderilen Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için Gana'nın başkenti Akra'da devlet cenaze töreni yapıldı. 

Geniş güvenlik önlemleri altında Akra'daki cumhurbaşkanlığı avlusunda gerçekleşen törene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın yanı sıra Atsu'nun yakınları, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. 

Atsu'nun cenazesi, memleketi Greater Akra vilayetine bağlı Dogobome bölgesinde defnedilecek. 

 

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