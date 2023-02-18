Cristian Atsu Gana'nın iyilik meleğiydi

Gana'nın en yoksul bölgesinde doğmuştu.

Accra'da.

Onun doğduğu topraklarda çocuklar daha hayata başlamadan yok olurdu.

Ya uyuşturucudan, ya mafyaya katılmaktan.

O bu kirli işlerden uzak durdu.

Futbola tutundu.

Kısa sürede ünlendi.

Şöhret basamaklarını koşar adım çıktı.

Avrupa'nın devlerinde oynadı.

Premier lige adını yazdırdı.

Milyarlar kazandı ama doğduğu toprakları hiç unutmadı.

Kim zorda kaldıysa hızır gibi yetişti.

O topraklarda adı; İyilik Meleğiydi.

Bir defasında bir anne ile iki kızı Mısır çalmaktan hapishaneye düşmüştü.

Haber alır almaz, aileye yardım elini uzattı.

Mısır deposunun sahibine ulaştı, 150 euro ödeyerek, şikayetinden vazgeçirdi.

Böylece anne ve kızları hapisten kurtuldu.

Newcasttle'de oynarken ülkesinden kötü bir haber aldı.

Yoksulluk nedeniyle hırsızlık yapan bir kadın 10 yıl cezası almıştı.

Ancak hastaydı ve kurtulması için ameliyat olması gerekiyordu.

Hemen hastaneyi, doktoru aradı, ameliyat parasını ödedi ve kadını kurtardı.

Sadece bunlar değildi iyilikleri.

2016 yılında 'Arms Around the Chile' ile işbirliği yaparak anne babasını kaybetmiş onlarca çocuğa yuva aradı.

Çoğuna buldu.

Onların yiyecek, su ve eğitim masraflarını karşıladı.

Bir çok hayır kurumuna bağış topladı.

O Kahramaşmaraş depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'ydu.

Ne Hatay, Ne Türkiye,ne de Gana onu unutmadı.



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