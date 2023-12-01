Ava giden futbolcuların, fonda avlanmasını ancak bu anlatır

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER

Türkiye’de son zamanlarda, art arda yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi skandal olayların yaşanması, 17-25 Aralık döneminde yaşanan yolsuzluk davasını hatırlattı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’la başlayan yolsuzluk dalgası son olarak futbol camiasının önemli isimlerine kadar ulaştı.

Aralarında Arda Turan, Fatih Terim ve Emre Belözoğlu gibi futbol camiasının önde gelen isimlerinin de yer aldığı Seçil Erzan davası, her geçen gün yeni iddialar ve kişilerle büyümeye devam ediyor.

Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişiler, dolarları teslim ettikten sonra sadece kağıt parçaları almış olmaları sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar olayı 17-25 Arlık sürecinde Reza Zarrab tarafından bir kağıda imzalı olarak yazılmış, “Saat bedeli olan 240.000# Euro’yu M. Zafer Çağlayandan teslim aldım” yazılı kağıtla bağdaştırdı.

RIZA ZARRAF KİMDİR?

Türkiye’deki faaliyetlerine 2008 yılında kurduğu Royal Denizcilik A.Ş firması ile başlamıştı. Demir çelik ve inşaat sektöründe yatırımlar yapan Zarraf, 2010 yılında kardeşi Mohammed Zarrab (Can Sarraf) ile Royal Holding’i kurdu.

O dönem Rıza Zarraf ile eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan arasında gerçekleşen saat ticareti gündem olmuştu.

Konuyla alakalı olarak o dönem Meclis Soruşturma Komisyonu tarafından 30 Ekim 2013 tarihli ödeme yazısı ve gümrük cezasına ilişkin ödeme kayıtları vurgulanarak, “Aynı konuya ilişkin diğer şüpheliler yönünden verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı birlikte değerlendirildiğinde, isnat edilen eylemin gerçekleşmediği sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

ERZAN VE ZARRAF BENZERLİĞİ

17 25 Aralık Yolsuzluk Soruşturması sürecinde dönemin Zarraf’ın, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a sattığı ve otel kağıdına yazılmış , “Saat bedeli olan 240.000# Euro’yu M. Zafer Çağlayandan teslim aldım” yazısı gündem olmuştu.

Aralarında Türkiye’nin futbol camiasında önde gelen isimlerinin de olduğu Seçil Erzan davasında da benzer olayla karşılaşıldı.

Erzan’da dolarlarını teslim eden ünlü isimlerin, teslim ettikleri dolarlar karşılığında sadece bir kağıt parçası aldıkları ortaya çıktı.

Sosyal medya da bir çok vatandaş davayı, 17-25 Aralık süreciyle bağdaştırdı.