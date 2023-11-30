Seçil Erzan Emre Belözoğlu'nun paralarını ofisten böyle taşımış

Fatih Terim fonu davasının bir numaralı sanığı bankacı Seçil Erzan, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı’nın ofisinden Emre Belözoğlu’nun 1 milyon 400 bin dolarını bir çanta ve poşetle götürmüş. O ana ait görüntüler ortaya çıktı. Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın Erzan’ın bankadaki odasına girerken çekilen görüntüleri de yine dosyada yer alıyor.

Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre Seçil Erzan, Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı aracılığıyla kuzeni Emre Belözoğlu’na ulaştı ve yüksek getiri vaat ederek ikna etti.

Tarih 17 Mart 2023... Belözoğlu ilk olarak şoförü Alpaslan Akyüz’le 1 milyon 492 bin doları Bahçekapılı’ya gönderdi. O da paraları Seçil Erzan’a, Denizbank Levent Şubesi’ndeki odasında teslim etti. Emre Belözoğlu aynı gün yine şoförüyle 1 milyon 400 bin dolar (günlük kurla 39 milyon 881 bin TL) daha gönderdi. Volkan parayı alınca Erzan’ı aradı. Seçil Erzan da parayı gelip bizzat alacağını söyledi.

SEÇİL ERZAN'IN PARAYLA İLK FOTOĞRAFI

Seçil Erzan’ın ilk kez para taşırken göründüğü fotoğraf Volkan Bahçekapılı’nın ofisindeki güvenlik kamerasına ait. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde Seçil Erzan ve Emre Belözoğlu’nun şoförü Alpaslan Akyüz görünüyor. Volkan paraları teslim etmiş, Seçil Erzan da ofisten ayrılıyor. İçi para dolu çanta ve poşeti taşıyan isim Akyüz.

Seçil Erzan’ın yüzünde ve hareketlerinde herhangi bir tedirginlik ya da korku hali yok. Emre Belözoğlu bu iki teslimattan bir gün sonra Seçil Erzan’a 400 bin dolar daha gönderecek. Parayı taşıyan isim yine Alpaslan Akyüz. Teslimat bu kez Denizbank Genel Müdürlüğü binasının hemen önünde. 10 gün sonra Belözoğlu, Seçil Erzan’a 1 milyon dolar daha gönderiyor. Bu kez parayı Seçil Erzan’a teslim eden kişi Nur Erkasap oluyor.

Dosyaya giren diğer görüntülerde ise Denizbank Levent şubesinde Erzan’ın odasına giriş çıkışlar görülüyor. 1 Mart - 07 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kayıtlarda Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı, Erzan’ın odasına giriş çıkış yapıyorlar.

TEFECİLERİN TEHDİT ETTİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan fon skandalının başrolü Seçil Erzan'ın tehdit edildiği görüntüler Kanal D Haber tarafından ortaya çıktı. Daha önce tefeciler tarafından tehdit edildiğini açıklayan Erzan'ın görüntülerde yüzü şiş olması dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu görüntülerin boş bir arazide çekildiği belirlendi.

Futbolcuları kumpasına düşürülen bankacı Seçil Erzan ve fon skandalıyla ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı. Faizciler tarafından evinden alınan ve boş bir araziye götürülüp tehdit edilen Seçil Erzan'ın görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

TEFECİLER EVİNDEN ALDI

Kamuoyunda tanınan futbolcuları yüksek faiz iddiasıyla kandırıp milyonlarca dolarını buhar eden Seçil Erzan tefeciler tarafından daha önce tehdit edildiğini söylemişti. Kanal D Haber'de o görüntüler yayınlandı.

MUCİ KİM?

Tefeciler Erzan'ı evinden alıp bir araçla boş bir araziye götürdü. Kamerayı açan tefeciler kendi dediklerini Erzan'a tekrarlattı. Erzan görüntülerde "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma" ifadelerini kullanıyor. Muci diye bahsedilen kişi iddianamede adı geçen İranlı Hakkani, Erzan'ın üniversiteden arkadaşının eşi.

10 MİLYON DAHA ALDI

Hakkani'nin de sistemin içinde olduğu biliniyor. O da Erzan'a para verenlerden biriydi. Seçil Erzan daha önce verdiği ifadede bunu belirtmişti. Erzan ayrıca kendisine aldığı paradan çok daha fazlasını ödediğini söylemişti. Hakkani daha fazla para istedi, Erzan ödemeyeceğini belirtti. Zor durumda kalan Erzan daha sonra Tefeci Süleyman Aslan'a giderek 10 milyon lira aldı.

"FAZLASINI ÖDEDİM"

Seçil Erzan, Hakkani ile birlikte 10 milyon lira karşılığında 14 milyon liralık senet imzaladığını ve hatta bunu da elden ödediğini söyledi. Erzan, "Ayrıca Süleyman Arslan 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Arslan'a ödedim. Bu zamana kadar Arslan'a çok fazla faiz ödedim" dedi.

BOŞ ARAZİDE GÖZÜ ŞİŞ

Hakkani'nin senette adı yazmasından dolayı borçlu görünüyordu. Erzan'ı senedi alması için zorladı ancak Erzan senedi alamadı. Tehditle kalmayan olayın ardından Hakkani, Erzan'ı evinden aldı. Arabasına bindirip boş bir araziye götürdü ve videoya çekti. Erzan'ın görüntülerde yüzünün şiş olması dikkat çekti.

Eşofmanıyla oturan ve ağladığı belli olan Erzan'a tefeciler, "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma" dedirtti.