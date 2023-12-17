Avcılar'da bir şahıs ailesine saldırdı. 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: DHA
Avcılar'da bir şahıs ailesine saldırdı. 1 ölü 2 yaralı
Avcılar'da bir şahıs annesi ve babasını yaralayıp oğlunu öldürdü.

Avcılar'ın Cihangir Mahallesi Hamza Yerlikaya Sokak'ta bulunan binanın birinci katında meydana gelen olayda, Alkollü olduğu belirtilen Ali Güneş (52), ailesinin evine giderek babasıyla tartışmaya başladı. Güneş,tartıştığı babasına bıçakla saldırdı. Ali Güneş, kendisini engelemeye çalışan annesi Gülşah Güneş ve oğlu Onur'u da çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Komşuların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ve torunları farklı hastanelere kaldırıldı. Avcılar'daki özel hastaneye kaldırılan Onur Güneş (23) tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

17 AYRI SUÇ DOSYASI VARMIŞ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında yaralama, tehdit ve haraket gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için aralıksız çalışma başlattı. Şüphelinin Ambarlı Meydan'da olduğu belirlenince sevk edilen ekip, Ali Güneş'i yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltında alınan ve alkollü olduğu belirtilen Ali Güneş'in cinayet ve yaralama olayının para isteme konusundaki çıkan tartışmadan kaynaklandığını söylediği ifade edildi.

avcilarda-anne-babasini-yaralayip-oglunu-olduren-supheli-yakalandi-2538-dhaphoto1.jpg

avcilarda-anne-babasini-yaralayip-oglunu-olduren-supheli-yakalandi-2538-dhaphoto2.jpg

avcilarda-anne-babasini-yaralayip-oglunu-olduren-supheli-yakalandi-2538-dhaphoto3.jpg

Son Haberler
Elazığ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2’si ağır 4 yaralı Gündem
Elazığ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2’si ağır 4 yaralı
Eski polis memurunu alacak verecek meselesindenkafasından vurarak öldürdü Gündem
Eski polis memurunu alacak verecek meselesindenkafasından vurarak öldürdü
Türkiye'nin sorununu tek cümlede anlatan kadın. Herkes bu röportajı konuşacak Gündem
Türkiye'nin sorununu tek cümlede anlatan kadın. Herkes bu röportajı konuşacak
Çöpte çıkan yangın evlere ve arabalara sıçradı Yaşam
Çöpte çıkan yangın evlere ve arabalara sıçradı
Erzurum’da vatandaşlar doğada nadir görülen zıplayan örümceği görüntüledi Yaşam
Erzurum’da vatandaşlar doğada nadir görülen zıplayan örümceği görüntüledi
Makinenin devrilmesini önlemeye çalışırken canından oldu Gündem
Makinenin devrilmesini önlemeye çalışırken canından oldu
Ateş Kuşları 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ateş Kuşları 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?