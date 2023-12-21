Babasını katledip sobada yakan cani tutuklandı

Kaynak: İHA
Babasını katledip sobada yakan cani tutuklandı
Çankırı’da tartıştığı babasını öldürüp cesedini sobada yakan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kan donduran olay, dün gece saatlerinde Çankırı’nın Korgun ilçesine bağlı Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi’nde meydana geldi.

BALTAYLA PARÇALARA AYIRDI

Edinilen bilgiye göre, İsmail Demirci (40) ile babası Hasan Demirci (68) arasında sebebi belli olmayan bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Demirci, babası Hasan Demirci'yi öldürerek vücudunu baltayla parçalara ayırdı. Hasan Demirci'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri tarafından Hasan Demirci’nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu.

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POLİS EKİPLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken İsmail Demirci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail Demirci adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

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