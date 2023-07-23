AVM’de korku filmi gibi olay. Sıcak su borusu patlayıp müşterileri yaktı

Rusya’da bir AVM’de meydana gelen olayda sıcak su borusu patladı. 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaraland

AVM’de korku filmi gibi olay. Sıcak su borusu patlayıp müşterileri yaktı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın batısındaki bir alışveriş merkezinde sıcak su borusunun patlaması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı.

Rus haber ajansları , denetmenlerin olay ilk meydana geldiğinde korkulduğu gibi amonyak sızıntısı olmadığını belirtti.

Cumartesi günü meydana gelen olayda çekilen görüntülerde AVM'yi su bastığı ve buhar yükseldiği görülüyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bazı yaralıların yanıkları olduğunu ve acil durum ekiplerinin olay yerinde çalıştığını söyledi.

Olayın meydana geldiği Vremena Goda isimli AVM'nin2007'de açıldığı ve içinde 150'den fazla mağaza bulunduğu belirtildi.

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Son Haberler
Ekonomi mezunu kızın ekonomi üzerine söylediklerini ancak cahiller söylerdi. Muhabir bile dayanamadı 'eğitim şart' dedi Güncel
Ekonomi mezunu kızın ekonomi üzerine söylediklerini ancak cahiller söylerdi. Muhabir bile dayanamadı 'eğitim şart' dedi
Taylan Antalyalı imzayı atıyor Spor
Taylan Antalyalı imzayı atıyor
Martılar tehlike saçıyor. Hastalık yayıyorlar Yaşam
Martılar tehlike saçıyor. Hastalık yayıyorlar
Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın suçlanan sevgilisi isyan etti. Magazin
Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın suçlanan sevgilisi isyan etti.
Bir şehirde 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli oluyor. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak Ekonomi
Bir şehirde 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli oluyor. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak
Diaby rekor bedelle İngiltere devinde Spor
Diaby rekor bedelle İngiltere devinde
YKS'yi atlatan öğrencileri şimdi de barınma sınavı bekliyor. Kira artışı yüzde 500 oldu Ekonomi
YKS'yi atlatan öğrencileri şimdi de barınma sınavı bekliyor. Kira artışı yüzde 500 oldu