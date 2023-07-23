AVM’de korku filmi gibi olay. Sıcak su borusu patlayıp müşterileri yaktı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın batısındaki bir alışveriş merkezinde sıcak su borusunun patlaması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı.

Rus haber ajansları , denetmenlerin olay ilk meydana geldiğinde korkulduğu gibi amonyak sızıntısı olmadığını belirtti.

Cumartesi günü meydana gelen olayda çekilen görüntülerde AVM'yi su bastığı ve buhar yükseldiği görülüyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bazı yaralıların yanıkları olduğunu ve acil durum ekiplerinin olay yerinde çalıştığını söyledi.

Olayın meydana geldiği Vremena Goda isimli AVM'nin2007'de açıldığı ve içinde 150'den fazla mağaza bulunduğu belirtildi.