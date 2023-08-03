Avrupa Adana'ya çok yakıştı. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- Yeniçağ

Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Adana Demirspor, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Cluj'u rövanş karşılaşmasında ağırladı. Rakibini uzun süre 10 kişi oynadığı maçta mağlup eden Adana, adını 3. Eleme Turu'na yazdırdı.

Adana Demirspor, çok büyük bir oranda dolu tribünler önünde Romanya temsilcisi Cluj'u konuk etti. Maçın başında topa ve oyuna hakim olan taraf Adana Demir'di. Rakip kaleye etkili ataklar yapan, başarılı paslaşmalara giren ve golü koklayan taraf Adana ekibiydi.

Ancak Cluj, 15. dakika sonrasında geliştirdiği ataklarda daha tehlikeli oldu.

CLUJ YAN DİREĞE TAKILDI

Dakikalar 17'yi gösterirken sol kanattan gelişen atakta Romanya temsilcisi, Birligea ile yan direğe takıldı. Bu pozisyon Adana Demirspor'da daha net bir savunma alanı tutma ihtiyacı doğurdu. Uzun bir süre karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde geçmeye başladı. Fakat Adana Demirspor, devre bitiminde rakip kaleye daha fazla yüklenen taraftı.

AKINTOLA BAŞLANGIÇ ATEŞİNİ YAKTI!

İlk yarı bitmek üzereyken; 43. dakikada sol kanatta kazanılan kornerden yapılan ortada Adana Demirspor golü buldu. David Akintola'nın kafa vuruşunda top rakip defansa da çarparak ağlarla buluştu: 1-0. Golün ardından Adana Demirspor oyunu iyice domine etti ve devre bitimine doğru skoru da değiştirebilirdi. Devre 1-0'lık Adana Demirspor üstünlüğüyle sona erdi.

AVANTAJ ELDE EDİLDİ, ADANA RAHATLADI

İkinci devrede skor avantajını alan Adana Demirspor daha akışkan bir oyun ortaya koymaya başladı. Her şey temsilcimizin lehine göre ilerlerken 63'te beklenmedik bir gelişme yaşandı. Cluj'un defansın arkasına attığı topta Gravillon'un rakibine sert müdahalesi penaltıya sebebiyet verdi. Gravillon direkt kırmızı kartla, golü önlemeye yönelik bir hareket yaptığı için oyundan atıldı. Daha sonra Adana'da bir anda saha karıştı.

İKİ TAKIM OYUNCULARI KAVGAYA TUTUŞTU

Adana Demirspor ceza sahasında iki takım oyuncuları bir anda kavgaya tutuştu. Tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Ardından 67. dakikada Cluj, Vasile Mogos'un kullandığı penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşmada skor eşitlendikten sonra iki takım da kritik ve gole yakın fırsatlar yaratamadı. Son dakikalarda maçtaki mücadele, orta sahaların düşmesiyle kontratak futboluna dönüştü.

MUHTEŞEM GOL, UZATMA DAKİKALARINDA GELDİ!

Karşılaşmanın son anlarında iyiden iyiye rakibi üzerindeki baskıyı artıran Adana Demirspor, 90+3'te kazandığı frikiği takip eden duran top organizasyonunda defansın arkasına sarkıtılan topta golü buldu. 8 dakikalık uzatma verilen mücadelede; 3 uzatma dakikası geride kaldığında Cherif Ndiaye muhteşem bir gole imza attı: 2-1. Adana Demirspor, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini kendi sahasında mağlup ederek 3. Eleme Turu'na gitmeyi başardı.