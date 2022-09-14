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Fransa yine uzattı yine kazandı

Fransa uzatmada geri döndü, yarı final biletini kaptı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 22:34
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Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 12 Dev Adamı uzatmada turnuva dışına iten Fransa bu kez de

Fransa yine uzattı yine kazandı
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EuroBasket 2022'de Fransa, İtalya'yı 93-85 mağlup etti ve yarı final biletini kaptı.

Çeyrek finalde İtalya ile Fransa karşılaştı.

İkinci yarıda güçlü bir oyun sergileyen İtalya, maçta öne geçti ancak maçın sonunda geri dönen Fransa 77-77'lik skorla mücadeleyi uzatmaya götürdü.

Fransa rakibini uzatmalarda 93-85 mağlup etti.

Fransa'da Heurtel 20 sayıyla mücadele etti. İtalya'da Fontecchio 21 sayı, Spissu 21 sayıyla mücadele etti.

Slovenya-Polonya maçının kazananı, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.


 

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