Avrupa Birliği telefon güncellemesini zorunlu hale getirdi

Akıllı telefon ve tabletlerin güncel tutulması güvenlik açısından büyük bir öneme sahipken Avrupa Birliği Komisyonu, akıllı cihazlar için geniş çaplı bir öneri paketi oluşturduğunu duyurdu. Yetkililer, telefon üreticilerinden cihazlarına en az beş yıllık güvenlik güncellemesi ve üç yıllık işletim sistemi güncellemesi sağlaması talimatını verdi.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; bu talimatın şu anda sadece Samsung ve Google’da kullanılacağı ifade edildi.

İddialara göre bu talimatla birlikte üreticiler amiral gemisi telefonlarının yanı sıra daha bütçe dostu modellerinde de daha uzun süre güncelleme desteği sunabileceği ifade edildi.

AB Komisyonu tarafından ortaya konan taslak düzenlemeler ayrıca akıllı telefon ve tabletlerin; batarya, ekran, kamera, şarj soketi ve diğer önemli parçalarının tedarikini de içermektedir.