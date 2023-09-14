Kuntz ve Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananlar ortaya çıktı: Sen olmasan da olur

Milli takımın Japonya maçı öncesi kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakçı ile Stefan Kuntz arasında geçen diyalog ortaya çıktı.

Kuntz ve Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananlar ortaya çıktı: Sen olmasan da olur

EURO 2024 elemelerinde Ermenistan ile oynanan mücadelede A Milli Takım’ın kadrosunda bulunan ancak Japonya maçı öncesinde kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakçı ile Stefan Kuntz ile yaşanılanlar ortaya çıktı.

TFF'den yapılan resmi açıklamada, "Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü Japonya ile özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı" denildi.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray antrenmanında yer alması sosyal medyada gündem olmuştu.

Milliyet’te yer alan habere göre, Abdülkerim, kampa gittiği ilk gün Stefan Kuntz ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede deneymli stoperin Stefan Kuntz’a “Ermenistan maçı A Milli Takımımız için çok önemli. Bu nedenle bu maçta takımı yalnız bırakmam doğru olmaz. Japonya karşılaşması ise özel bir maç ve eşim her an doğum yapabilir. İzin verirseniz Belçika seyahatine katılmak istemiyorum. Galatasaray’ın tesisleri ile evimin arasındaki mesafe 15 dakika. Bu süreçte antrenmanlara devam edeceğim” dediği bildirildi.

Kuntz’un ise buna karşılık, “Ermenistan maçında takımla beraber olmanı ben de istiyorum. Japonya maçı özel ve sen olmasan da olur” dediği dile getirildi

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