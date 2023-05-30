Avrupa Erdoğan’ın kazanmasıyla rahatladı. Halkı korkuttukları ‘dış güçlerin’ kimi tuttuğu belli oldu

Türkiye’de ilk tur ve ikinci tur seçimler öncesi özellikle iktidar tarafından ‘dış güçler’ algısı oluşturuldu. Sözde bu ‘dış güçlerin’ muhalefeti desteklediği, Erdoğan’ın ve iktidarın devrilmesi için ellerinden geleni yapacakları meydanlarda söylendi. Ancak durumun öyle olmadığı anlaşıldı.

Seçimlerin propaganda süreci tartışmalarla geçmişti. Özellikle Cumhur İttifakı kanadı ve Erdoğan, Avrupa’nın kendilerini istemediğini, tüm dünyanın kendilerini yıkmak için bir araya geldiğini iddia etmiş, ‘dış güçler’ söylemlerini kullanmışlardı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi ise tüm bu söylenenlerin aksine Erdoğan’ın görevde kalmasından memnun gözüküyor.

Gazetede, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçlarına ilişkin yayımlanan analizde, “Erdoğan’ın iktidarda kalmasıyla Avrupa rahat bir nefes aldı” başlığına yer verildi.

TÜRKİYE ANALİZİ YAYINLADILAR

Avrupa Editörü James Crisp tarafından bir analiz kaleme alındı. “Erdoğan’ın iktidarda kalmasıyla Avrupa rahat bir nefes aldı” başlığına yer verilen analizde, “Kabul etmeseler de Avrupa’daki liderlerin çoğu, Türkiye Avrupa Birliği’ne mesaisini korudukça daha rahat ediyorlar” ifadeleri yer aldı.

Analizde seçimi kaybeden Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi Batı’ya doğru yeniden yönlendirme sözü verdiği belirtilirken, “Ancak Avrupa’da Erdoğan’la geçen 20 yılın sonunda Ankara’yı yeniden karşılama konusunda mutlu olan az başbakan ya da devlet başkanı var” denildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Erdoğan’ı resmi sonuçları beklemeden kutlayan ilk liderlerden olduğu belirtilirken diğer Avrupalı liderlerin, “şüpheci bir şekilde daha yavaş” olduğu aktarıldı.

''ERDOĞAN DEĞERLİ BİR ARABULUCU''

Analizde yer alan ifadelerde, ‘’çoğu NATO üyesinin aksine Türkiye, Ukrayna’yı işgal etmesinden dolayı Rusya’yı yaptırımlarla vurmadı. Ancak Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından tahıl taşımasını sağlamak için Putin ve Zelenski’yle bir anlaşma yapan Erdoğan’dı. Erdoğan değerli bir arabulucu rolü üstleniyor. Kılıçdaroğlu, Rusya’ya sırtını döneceğini söylüyordu’’ denildi.

‘’ERDOĞAN KENDİNİ ÇOK FAYDALI KILDI’’

Erdoğan’ın uzun bir süredir Türkiye’nin AB üyeliği amacından vazgeçtiği belirtilen analizde, “Bu durum Brüksel’e ve üye ülkelere gayet uyuyor. AB, demokratik değerler ve insan haklarından bahsediyor ancak 2015 sığınmacı krizinde Suriyeli sığınmacıları ülkesinde tutması için Erdoğan’a büyük meblağlar ödemekten kaçınmadı.

Türkiye ayrıca, daha fazla nakit karşılığında Akdeniz'den yasadışı geçiş yapan göçmenleri geri almayı da kabul etti.

Erdoğan'ı beğenmek imkansız olabilir. Ama kendini çok faydalı kıldı.” İfadelerine yer verildi.

ALMAN BASINI: ''SONSUZA DEK ERDOĞAN''

"Sonsuza dek Erdoğan" başlığını kullanan Spiegel, Türkiye'nin yeniden cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih ettiğini, Erdoğan'ın 5 yıl boyunca ülkeyi yönetmeye devam edeceğini yazdı.

Haberde Erdoğan'ın seçim galibiyeti ve yeni dönemde Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkinin nasıl olacağı konusunda yorumlara yer verildi.

Die Welt gazetesi "Namağlup Erdoğan" başlığıyla verdiği haberinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatıldı ve "Erdoğan'ın hedefi her zaman gücün zirvesinde olmaktı. Görünüşe göre destekçileri onun bu dileğini yerine getirdi ve onu 5 yıl daha Türkiye Cumhurbaşkanı seçti." ifadelerine yer verildi.

FRANSIZ BASINI: ''ANKARA'NIN USTASI...''

Fransız Liberation gazetesi "Sonsuza dek Erdoğan" başlıklı haberinde, "Binlerce destekçisi Erdoğan'ın yeniden seçilmesini dehşete düşen muhalefeti sağır eden bir sevinçle kutladı." ifadelerine yer verdi.

Le Monde gazetesi Erdoğan'ın seçim zaferini, "Ankara'nın ustası üçüncü kez cumhurbaşkanı oldu" başlığını attığı haberinde, 2003 yılından bu yana iktidarda olan Erdoğan'ın, yüzde 52,2 oy oranıyla zafere koştuğunu yazdı.