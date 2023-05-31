Berlin – Moskova hattında diplomatik kriz: Almanya Rusya’ya misilleme yaptı

Almanya hükümeti, Rus konsolosluklarının sayısını bire düşürme kararı aldı.

Berlin – Moskova hattında diplomatik kriz: Almanya Rusya’ya misilleme yaptı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de gerçekleştirilen basın toplantısında Rusya ile yaşanan gerilime değindi.

Moskova yönetiminin geçtiğimiz ay Rusya'daki Alman personel sayısını 350 ile sınırlandırma kararı aldığını, buna Alman okulları ile kültürel kurumlardaki çalışanların da dahil olduğunu hatırlatan Burger, Almanya'nın kasım ayına kadar Yekaterinburg, Novosibirsk ve Kaliningrad'daki konsolosluklarını kapatmak zorunda kaldığını ifade etti.

Burger, "Sadece Moskova'daki büyükelçiliğimiz ile St. Petersburg'daki konsolosluğumuz açık kalacak. Bu gerekçesiz karar, Alman hükümetini Rusya'daki tüm alanlarda çok önemli kesintiler yapmaya zorluyor" dedi.

5 RUS BAŞKONSOLOSLUĞUNDAN 4’ÜNÜ KAPATACAK

Rus hükümetinin kararına misilleme yapıldığını aktaran Burger, Almanya'daki 5 Rus başkonsolosluğundan 4’ünün faaliyet izninin geri alınmasına karar verildiğini, Rusya’dan yıl sonuna kadar söz konusu konsolosluklardaki faaliyetlerini durdurmasının istendiğini söyledi.

Burger, Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği ve bir başkonsolosluğu ile hizmet vermeye devam edebileceğini vurguladı. Söz konusu kararla iki ülke arasında “personel eşitliği” sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden Burger, "Bizi bu duruma getiren, Rus tarafının tavrıdır” diye konuştu.

Karara göre Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği ile Bonn, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Münih'teki 5 başkonsolosluğundan sadece biri faaliyetlerini sürdürebilecek.

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