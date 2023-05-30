Ya bu görüntüler yalan ya da açıklanan Suriyeli Afgan sayısı. Her yer Afgan ve Suriyeli kaynıyor

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve sığınmacı politikası ülkeyi yabancılar için cazibe merkezi haline getirmiş durumda.

İnsan kaçakçıları, geçiş garantili sınırlardan ellerini kollarını sallayarak kaçakları ülkeye sokuyorlar. Sınırı geçenler sosyal medyada bunu nasıl yaptıklarını anlatırken, geride kalanlara adeta yol gösteriyorlar.

GÖÇ İDARESİ’NİN SAYILARI SOKAĞI TUTMUYOR

Sığınmacı ve kaçakların sayıları her geçen gün artmasına rağmen konuyla ilgili yetkili kurum olan Göç İdaresi Başkanlığı ise kafaları karıştıran açıklamalar yapıyor.

Son olarak Türkiye’deki geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısını 3 milyon 373 bin 967 olarak açıklayan kurum, Afgan sayısında ise uluslararası koruma yoluyla başvuranların sayısını 19 bin 400, ikamet izniyle ülkemizde bulunanların sayısını ise 49 bin 735 olarak açıkladı. Toplam Afgan sayısı düşünüldüğünde sayının 69 bin 135 olduğu görülüyor.

HER YER ARAP VE SURİYELİ KAYNIYOR

Ancak sokağa inildiğinde ise işlerin değiştiği görülüyor. Özellikle büyükşehirlerde Suriyeli ve Afgan nüfusun yoğunluğu Göç İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı sayıların inandırıcılığının olmadığı yorumlarına sebep oluyor.

Göç İdaresi’nin verileri elimizdeki tek resmi veri olsa da ülkemizdeki Suriyelilerin ve Afganların tam sayısını bilmek imkansız bir hal alıyor.

Özellikle sınırlardan kaçak geçerek şehirlerde yaşamaya başlayanların yoğunluğunun sorunun giderek derinleşmesine ve çözülemez bir hal almasına sebep oluyor.

Erdoğan’ın seçim kutlamalarına katılan Suriyeli ve Afganların yoğunluğu da dikkatlerden kaçmamış, vatandaşlık verilenlerin sayısı da spekülasyonlara sebep olmuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ SURİYELİ SAYISINDA UYARMIŞTI

Sayılarla ilgili iktidara karşı en çok muhalefet eden isimlerin başında ise Ümit Özdağ geliyor. Katıldığı bir televizyon programında sayılarla ilgili konuşan Özdağ şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk halkından gerçekler gizleniyor demiştim. 7 milyon Suriyeli olduğunu söylemiştim. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün üst düzey yöneticisi mesaj atmış bana şu an, diyor ki Türkiye vatandaşlığı verilen Suriyeli bir buçuk milyon civarında. Geçiçi statü ise 5.3 milyon. Birlikte 7 milyon oluyor zaten."

AKP'ye oy veren seçmene seslenen Özdağ, "Eğer 13 milyon sığınmacı Türkiye'de kalırsa iktidarda CHP'de olsa, AKP'de olsa Türkiye iç savaşa sürüklenecek." diye konuştu.

Özdağ, "Adam Afganistan'da doğmuş, Cidde'de yaşıyor Türk seçimlerinde oy kullanıyor. Adam Libya'da doğmuş Dubai'de yaşıyor Türkçe'nin T'sini bilmiyor oy kullanıyor. Bundan memnunsanız sizi Allah bildiği gibi yapsın’’.