Ya bu görüntüler yalan ya da açıklanan Suriyeli Afgan sayısı. Her yer Afgan ve Suriyeli kaynıyor

Göç İdaresi Başkanlığı Afgan ve Suriyeli sayısı hakkında düzenli olarak açıklama yapıyor. Ancak verilen sayılarla sokakta görülen arasında dağlar kadar fark var.

Ya bu görüntüler yalan ya da açıklanan Suriyeli Afgan sayısı. Her yer Afgan ve Suriyeli kaynıyor

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve sığınmacı politikası ülkeyi yabancılar için cazibe merkezi haline getirmiş durumda.

İnsan kaçakçıları, geçiş garantili sınırlardan ellerini kollarını sallayarak kaçakları ülkeye sokuyorlar. Sınırı geçenler sosyal medyada bunu nasıl yaptıklarını anlatırken, geride kalanlara adeta yol gösteriyorlar.

GÖÇ İDARESİ’NİN SAYILARI SOKAĞI TUTMUYOR

Sığınmacı ve kaçakların sayıları her geçen gün artmasına rağmen konuyla ilgili yetkili kurum olan Göç İdaresi Başkanlığı ise kafaları karıştıran açıklamalar yapıyor.

Son olarak Türkiye’deki geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısını 3 milyon 373 bin 967 olarak açıklayan kurum, Afgan sayısında ise uluslararası koruma yoluyla başvuranların sayısını 19 bin 400, ikamet izniyle ülkemizde bulunanların sayısını ise 49 bin 735 olarak açıkladı. Toplam Afgan sayısı düşünüldüğünde sayının 69 bin 135 olduğu görülüyor.

suriye.png

afgan-ikamet-izni.png

afgan.png

HER YER ARAP VE SURİYELİ KAYNIYOR

Ancak sokağa inildiğinde ise işlerin değiştiği görülüyor. Özellikle büyükşehirlerde Suriyeli ve Afgan nüfusun yoğunluğu Göç İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı sayıların inandırıcılığının olmadığı yorumlarına sebep oluyor.

Göç İdaresi’nin verileri elimizdeki tek resmi veri olsa da ülkemizdeki Suriyelilerin ve Afganların tam sayısını bilmek imkansız bir hal alıyor.

Özellikle sınırlardan kaçak geçerek şehirlerde yaşamaya başlayanların yoğunluğunun sorunun giderek derinleşmesine ve çözülemez bir hal almasına sebep oluyor.

Erdoğan’ın seçim kutlamalarına katılan Suriyeli ve Afganların yoğunluğu da dikkatlerden kaçmamış, vatandaşlık verilenlerin sayısı da spekülasyonlara sebep olmuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ SURİYELİ SAYISINDA UYARMIŞTI

Sayılarla ilgili iktidara karşı en çok muhalefet eden isimlerin başında ise Ümit Özdağ geliyor. Katıldığı bir televizyon programında sayılarla ilgili konuşan Özdağ şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk halkından gerçekler gizleniyor demiştim. 7 milyon Suriyeli olduğunu söylemiştim. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün üst düzey yöneticisi mesaj atmış bana şu an, diyor ki Türkiye vatandaşlığı verilen Suriyeli bir buçuk milyon civarında. Geçiçi statü ise 5.3 milyon. Birlikte 7 milyon oluyor zaten."

AKP'ye oy veren seçmene seslenen Özdağ, "Eğer 13 milyon sığınmacı Türkiye'de kalırsa iktidarda CHP'de olsa, AKP'de olsa Türkiye iç savaşa sürüklenecek." diye konuştu.

Özdağ, "Adam Afganistan'da doğmuş, Cidde'de yaşıyor Türk seçimlerinde oy kullanıyor. Adam Libya'da doğmuş Dubai'de yaşıyor Türkçe'nin T'sini bilmiyor oy kullanıyor. Bundan memnunsanız sizi Allah bildiği gibi yapsın’’.

screenshot-3.png

turkce-bilmeyen-suriyelinin-secim-kutlamasi.jpg

İlgili Haberler
Plana sadık kalmak bu muydu. Arap ve Afganların kutlamaları devam ediyor. Milliyetçilik denilerek bu plan uygulandı
Suriyeliler seçim kutlamasında Meral Akşener'e küfür etti
Çobanlık yapan kaçak Afgan katliam yaptı. Bakan Çavuşoğlu 'babam çoban bulamıyor, hepsini gönderemeyiz' diyordu
Vatandaşlık verilen Suriyeli cihatçı Erdoğan’a oy verdi. Kaç milyon kişiye böyle vatandaşlık verildi
Öne Çıkanlar
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Bu besinleri tüketmek Alzheimer riskini azaltıyor. Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı Sağlık
Bu besinleri tüketmek Alzheimer riskini azaltıyor. Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı
WhatsApp’tan devrim gibi özellik. Hem sevindirici hem de eyvah dedirten yenilik Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’tan devrim gibi özellik. Hem sevindirici hem de eyvah dedirten yenilik
Acun Ilıcalı 54'üncü yaşına kızları ve torunu ile girdi. Kutlamalara doymadı Magazin
Acun Ilıcalı 54'üncü yaşına kızları ve torunu ile girdi. Kutlamalara doymadı
Ankaragücü Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Tüm izinler iptal edildi Spor
Ankaragücü Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Tüm izinler iptal edildi
Yağışların ne kadar süreceği belli oldu. Yaz geldi diye sevinmeyin Güncel
Yağışların ne kadar süreceği belli oldu. Yaz geldi diye sevinmeyin
Kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin Bakanlıktan açıklama Güncel
Kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin Bakanlıktan açıklama
Reina saldırısı sonrası sınır dışı edilen IŞİD üyesi Denizli’de yakalandı Güncel
Reina saldırısı sonrası sınır dışı edilen IŞİD üyesi Denizli’de yakalandı