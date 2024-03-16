Teknik direktör herkesin içinde oyuncusuna tokadı bastı. Sebebi sonradan ortaya çıktı

Premier Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Everton’da geçtiğimiz günlerde şok eden bir olay yaşandı.

Takımın tesislerde yemek yediği bir anda teknik direktör Sean Dyche, takımın 22 yaşındaki sağ beki Nathan Patterson'a herkesin içinde tokat attı.

Tecrübeli hocanın aslında şaka yapmak istediği, ancak tokadın hızından dolayı ortamın gerildiği aktarıldı.

Bu olayın ardından Dyche’nin genç oyuncu Patterson'dan özür dilediği öğrenildi.

Bu sezon Dyche'nin yönetiminde Everton'da 25 maça çıkan Patterson 2 asist kaydetti.