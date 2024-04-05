Avrupa Ligi'nin en tepesinde Türk düellosu

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma canlı olarak S Sport ve Bilyoner'den ekranlara gelecek.



EuroLeauge'de yaptığı maçların 20'sini kazanıp 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, haftaya 5. sırada girdi ve oynanan maçlar sonrasında Play-Off'a kaldı.



Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes ise puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk kazanmıştı.



- Avrupa kupalarında 24. randevu



THY EuroLeague'de 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 24. kez rakip olacak.



İki takım arasında oynanan 23 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 15'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.