Avrupa Ligi'nin en tepesinde Türk düellosu

Kaynak: AA
Avrupa Ligi'nin en tepesinde Türk düellosu
EuroLeague 33. haftası önemli bir mücadeleye sahne olacak. Türk ekipleri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes derbide karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma canlı olarak S Sport ve Bilyoner'den ekranlara gelecek.

EuroLeauge'de yaptığı maçların 20'sini kazanıp 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, haftaya 5. sırada girdi ve oynanan maçlar sonrasında Play-Off'a kaldı.

Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes ise puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk kazanmıştı.

- Avrupa kupalarında 24. randevu

THY EuroLeague'de 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 24. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 23 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 15'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe play off biletini kaptı. Taraftar havalara uçtu
TFF'den flaş Süper Kupa açıklaması 'Fenerbahçe ertelemeyi kabul etmedi'
Fenerbahçe'den bir rekor daha. Tarih yazdılar
Fenerbahçe'den bir rekor daha. Tarih yazdılar
Fenerbahçe'den flaş paylaşım. Olympiakos detayı
Fenerbahçe'nin istediği olmadı. Süper Kupa'nın hakemi açıklandı
Son Haberler
Böyle fanatiklik ne görüldü ne de duyuldu! Camide hem namaz kıldı, hem de maç izledi Spor
Böyle fanatiklik ne görüldü ne de duyuldu! Camide hem namaz kıldı, hem de maç izledi
Üç Kız Kardeş için kötü haber geldi. Dizinin hayranları çok üzülecek Magazin
Üç Kız Kardeş için kötü haber geldi. Dizinin hayranları çok üzülecek
Dolar kritik ABD verilerine odaklandı Ekonomi
Dolar kritik ABD verilerine odaklandı
112 yıl önce bulunan bu defterin sırrı ne? Büyü için mi kullanıldı? Çıplak kadınlar, bitkiler, haritalar, yılanlar... Gündem
112 yıl önce bulunan bu defterin sırrı ne? Büyü için mi kullanıldı? Çıplak kadınlar, bitkiler, haritalar, yılanlar...
Hudutsuz Sevda dizisinde çok konuşulacak ayrılık. Ünlü oyuncu diziye veda etti Magazin
Hudutsuz Sevda dizisinde çok konuşulacak ayrılık. Ünlü oyuncu diziye veda etti
Fed yetkilisinden enflasyon mesajı Ekonomi
Fed yetkilisinden enflasyon mesajı