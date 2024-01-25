Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

AMB'den yapılan açıklamada, Banka'nın 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı aldığı, refinansman faizinin yüzde 4,50'de, mevduat faizinin yüzde 4'de, marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75 seviyesinde sabit tuttuğu paylaşıldı.

AMB Başkanı Christine Lagarde'ın da meslektaşlarının çoğuna katılarak yaz indiriminin "muhtemel" olduğunun mesajını vermesiyle, bu durumun ne kadar süreceği giderek gündemde daha sıcak hale geliyor.

Parasal gevşemenin başlaması için en erken süreç olarak haziran ayını gösteren yetkililer, bu arada enflasyonun yüzde 2'ye gerileyeceğine dair güvence arıyor.

Ancak bu zamanlama, nisan ayında ilk indirimin olacağına dair piyasalarla çelişiyor.

Diğer yandan, AMB Başekonomisti Philip Lane, ücret anlaşmalarına dair "önemli" verilerin sadece haziran ayındaki toplantıda mevcut olacağını ve faiz oranlarının çok hızlı bir şekilde yeniden ayarlanmasının "kendi kendini mahvedebileceğini" paylaştı.

AMB Başkanı Christine Lagarde'ın TSİ 16:45'te yapacağı konuşması piyasaların radarında yer alıyor.