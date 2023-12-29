Avrupa Merkez Bankası üyelerinden 2024’te indirim beklemeyin uyarısı

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Merkez Bankası üyelerinden 2024’te indirim beklemeyin uyarısı
Merkez Bankaları, enflasyonu bastırabilmek adına sıkılaşma politikası uygulayarak faizlerde artışa gitti. Artan faizlerin etkisiyle beraber ülkelerde ekonomik daralmalar yaşandı.

Bloomberght'nin haberine göre, Avrupa Merkez Bankası (AMB) sıkılaşma politikası uygulayan bankalardan biri. AMB’nin yılın son faiz kararı toplantısıyla beraber faizleri 4,50 seviyesinde tuttu.

Kararlar sonrası banka üyelerinden faiz politikalarına ve ekonomik görünüme ilişkin yorumlar geldi.

Avrupa Merkez Bankası’nın en şahin üyelerinden olan Robert Holzmann, 2024 yılında faiz indirimlerinin “garanti” olmadığını vurguladı.

AMB üyesi Holzmann borçlanma maliyetlerini düşürmeyi konuşmak için henüz erken olduğunu söyleyerek, “AMB, benzeri görülmemiş biçimde üst üste 10 faiz artırımını geride bıraksa da 2024’te faiz indirimlerinin garantisi yok.” ifadelerini kullandı.

Para politikasında normalleşmenin yavaşlayan enflasyon üzerinde etkisini gösterdiğini söyleyen Holzmann “Ancak yine de faiz indirimlerini düşünmek için erken.” vurgusunu da yaptı.

AMB ay başında faizleri değiştirmemiş, böylece 2 ay üst üste faiz oranları sabit kalmıştı. Başkan Christine Lagarde enflasyonun önümüzdeki aylarda baz etkisiyle yükseleceğini, bu nedenle piyasalarda Mart ayına kadar faiz indirim beklentisinin erken olduğu sinyali vermişti.

Holzmann, enflasyonun yüzde 2’lik hedefe 2 sene içinde ulaşabileceğini ve bu sürecin zorlu olacağını söyledi.

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