Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi

2024 yılına girerken yeni açıklanan 17.002 TL’lik yeni asgari ücret rakamı gelişiyle ardından tüm zamları beraberinde getirdi. Gelen bu zamlardan birisi de arabuluculuk sektörü.

Arabuluculuk sektörünü son zamanlarda popülerliği artan sektörlerden biri oldu. Yeni yılın gelmesiyle beraber bu sektörde de değişiklik yapıldı.

Özel hukuk uyuşmazlıklarının kaynaklı doğan sorunların çözümündeki arabuluculuk faaliyetleri için 2024 senesinde yapılacak olan ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması halinde kişi başına bir saati 520 TL, 3-5 kişinin taraf olması durumunda kişi sayısı gözetmeksizin bir saati 1100 TL, 6-10 kişinin taraf olması halinde taraf gözetmeksizin bir saati 1200 TL, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması halinde kişi sayısı gözetmeksizin bir saat için 1300 TL ödenecek. Ticari uyuşmazlık tarafında, 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 900 TL olacak. Taraf sayısı 3-5 kişi olan uyuşmazlıklar için ücret 1900 TL, 6-10 kişi için 2000 TL, 11 ve üzeri için ise 2100 TL olarak belirlendi.

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA KAYNAKLI SORUNLAR İÇİN ARABULUCU ÜCRETİ 580 TL’DEN BAŞLIYOR

Kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan sorunlarından doğan uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması halinde kişi başına bir saati 580 TL, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati kişi sayısı gözetmeksizin 1200 TL, 6-10 kişinin taraf olması halinde bir saati kişi sayısı gözetmeksizin 1300 TL, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda kişi sayısı gözetmeksizin bir saat için 1400 TL olacak. Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen kaynaklanan diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu halinde saatlik ücret 550 TL olarak belirlendi. Konusu para olan veya para ile değerlendirilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 200 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev alırsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev alırsa yüzde 9'u ücret olacak. Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.