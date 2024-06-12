Avrupa’da kanat çırpan sağ Türkiye’de fırtına estirecek

Avrupa Parlamentosu seçimleri sadece kıta politikasında değil, dünyanın sığınmacı politikasında ciddi değişimlere neden olacak!

Burası muhakkak!

Aslında bu yükseliş yeni değil ancak adından söz ettirecek boyutlara yeni yeni ulaştı!

Bundaki en büyük etken ise, “sığınmacılar” elbette!

Avrupa’da barbarca davranan sığınmacılar, Avrupa’nın sağa daha hızlı bir şekilde kaymasına vesile oldu!

Geçmişte “tehlike” olarak görülen sağın yükselişi bugün Avrupa’yı sallıyor!

Sağın en fazla yükselişe geçtiği ülkelere bakalım.

Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya!

Her üç ülkenin ortak paydası ne biliyor musunuz?

Üç ülkede Avrupa’da sığınmacılara en fazla ev sahipliği yapan ülkeler arasında!

Birileri çıkıp onlara da ırkçı, faşist, kafatasçı dese ya!?

İş Avrupalılara gelince ülkesinde huzur içinde yaşamak, çocuklarının yarınlarından endişe etmek ırkçılık, faşistlik olmaz!

Ama Türkiye’de bunu isterseniz, kafatasçısınız!

Sağın yükselişe geçtiği Avrupa’da sığınmacı sayıları binlerde!

Hem de ülkelerine aldıkları sığınmacıları elekten geçirmelerine rağmen!

Avrupa’ya gidenlerin çoğu eğitimli, meslek sahibi insanlar!

Düşünün Avrupa bunların davranışlarına dahi tahammül edemedi!

Biz ise açık kapı politikası uyguluyoruz, sınır duvarına tahta merdiven dayayıp telleri keserek Türkiye sınırına geçebiliyorlar!

Hatta bu zahmete girmelerine bile gerek kalmıyor çoğu zaman!

Kaçakçılar reklam veriyor sosyal medyaya “garantili geçiş” diye!?

Resmi olarak gelen sığınmacıya ise “kimsin?” diye soruyoruz, o da sallıyor bir isim!

“Katil mi, cani mi, hırsız mı, dolandırıcı mı?” hiçbiri belli değil!

Geliyorlar ülkemize geleceğimiz çocuklarımızı dahi öldürüyorlar!

Geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizi öldürüyorlar!

Geldikleri ülkeye entegre olacaklarına, geldikleri toprakların yobazlıklarını buraya entegre etmeye çalışıyorlar!

Biz buna ses çıkardığımızda “faşist, ırkçı, kafatasçı” gerici oluyoruz ama Avrupalı ses çıkardığında “onlar bizden 100 yıl ileri medeniler” oluyorlar!

Çifte ayrımcılığı, içerideki “liboşlar” yapıyor!

Ayrımcılığın tillahını yapıyorlar!

Türkiye’nin geleceğini, çocuklarının yarınlarını düşünenler, günü çıkarma derdinde olanlara göre “Faşist”!

Gerçi onlar, popülizm zırhına büründüğü için, çoğunluk ne derse onu derler!

Bir fikirleri, görüşleri yok!

Onlar saplandıkları çukurda debelenip dursun, biz Avrupa’daki yükselen sağın Türkiye’ye olası yansımalarına bakalım.

Avrupa’da yükselen sağ, hükümetleri sığınmacılara yönelik politikalar geliştirmeye itecektir.

Hükümetler alacakları kararlar ile sığınmacılarla aralarına ördükleri duvarları daha da sıkılaştıracak, ülke içindeki sığınmacıları da başka ülkelere gönderme yolunu tercih edecektir!

Bu ülkelerden biri de hepinizin bildiği gibi Türkiye olacaktır!

Hem ülkemizdeki sığınmacıların Avrupa’ya geçişi için bize verdikleri parayı arttıracaklar hem de kendi ülkelerindeki sığınmacıları da almamızı isteyecekler!

Sığınmacıları kabul etmesek ne olur?

Avrupa alsa sığınmacıları Türkiye sınırına koysa zaten onlar elini kolunu sallaya sallaya girecekler ülkeye!

“Sen ülkenden çıkarma yeter”!

Avrupa’da yükselen sağ, maalesef ülkede hakim olan zihniyet nedeniyle Türkiye’yi sığınmacı batağına daha da saplayacak!

Daha acıklısı olan ne biliyor musunuz?

Popülizm çukuruna saplanmış muhalefetin de hükümetle benzer görüşlere sahip olması!

Allah sonumuzu hayır etsin!