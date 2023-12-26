Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçildi. Türkiye'de de satılıyor

AA'nın haberine göre, BYD Dolphin, Autobest’in 2024 yılında Avrupa’nın en iyi otomobili (Best Buy Car of Europe 2024) ödülünü kazanan tam elektrikli bir C segmenti hatchback modelidir.

Bu ödül, 31 Avrupa ülkesinden 31 gazeteciden oluşan Autobest jürisi tarafından verilmektedir. Jüri, Dolphin’in performansını, kalitesini, konforunu ve teknolojisini değerlendirmek için Avusturya’daki Teesdorf Pisti’nde kapsamlı testler yaptı. Dolphin, diğer üç adayı geride bırakarak toplam 20 bin 57 puan aldı.

Dolphin, BYD’nin e-Platform 3.0 mimarisine dayanıyor. Bu mimari, Dolphin’e hem dinamik bir sürüş deneyimi hem de yüksek konfor sağlıyor. Dolphin, geniş bir iç mekana sahip ve beş yolcuyu rahatça taşıyabiliyor. Dolphin, Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak, elektrikli otomobiller arasında öncü bir rol oynuyor.

Dolphin, BYD’nin kendi geliştirdiği Blade Batarya adlı bir batarya sistemi kullanıyor. Bu batarya sistemi, Kobalt, manganez ve nikel gibi zararlı maddeler içermiyor. Bunun yerine, Lityum Demir-Fosfat (LFP) adı verilen bir kimyasal bileşik kullanıyor. Bu kimyasal bileşik, geleneksel lityum-iyon bataryalara göre çok daha güvenli ve dayanıklı. Dolphin’in batarya kapasitesi 60.4 kWh ve tek şarjla 427 km menzil sunuyor.

Dolphin, fiyat, kalite ve menzil açısından rakiplerine göre çok avantajlı. BYD, Dolphin’e üst düzey bir garanti kapsamı, düşük kullanım maliyetleri, yüksek standart donanımları ve teknolojik özellikleri sunuyor. Autobest jürisi, Dolphin’i en akıllıca ve en iyi otomobil olarak nitelendirdi. Dolphin, Türkiye’de de satılıyor ve elektrikli otomobil pazarında fark yaratıyor.