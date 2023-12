Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçildi. Türkiye'de de satılıyor

BYD'nin C segmenti tamamen elektrikli hatchback modeli BYD Dolphin, Autobest tarafından 2024 Avrupa'nın satın alınabilecek en iyi otomobili (Best Buy Car of Europe 2024) seçildi.