İki otomobil devi 14.5 milyon aracını geri çağırdı. Mucize eseri kaza yaşanmadı

Kaynak: AA
İki otomobil devi 14.5 milyon aracını geri çağırdı. Mucize eseri kaza yaşanmadı
Toyota ve Honda, hatalı kusurlu yakıt pompaları nedeniyle toplam 14,5 milyon aracını geri çağırdı.

İki otomobil devine yapılan hata pahalıya patladı. Resmi Kyodo ajansı’nın yaptığı araştırmaya göre; Honda Motor 8,3 milyon aracını, Toyota Motor ise 6,2 milyon aracını geri çağırdı.

İddiaya göre, araçlar kusurlu yakıt pompaları sebebiyle geri çağrıldı. Güneydeki Aiçi eyaleti merkezli parça üreticisi Denso'nun pompalarında hata çıktı.

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Bu kusur da araçların yolda durmasına sebep olabiliyor. Hata tespit edildikten sonra Denso Başkanı Hayaşi Shinnosuke, müşterilerinden ve Japon kamuoyundan özür diledi.

Denso’dan yapılan açıklamada da "Kusurlu yakıt pompasına sahip modellerde şimdiye kadar kaza ve yaralanma saptanmadığı" belirtilmişti.

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