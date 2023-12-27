Türkiye’ye 2024’te gelecek elektrikli otomobillerin listesi açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’ye 2024’te gelecek elektrikli otomobillerin listesi açıklandı
Otomotiv sektörü yazarı Emre Özpeynirci yeni yılda Türkiye’ye gelecek 42 elektrikli otomobilin listesini paylaştı.

Son zamanlarda otomotiv sektörünün gözdesi elektrikli otomobiller oldu. Türkiye’de de elektirikli otomobil satışı artıyor.

Otomotiv sektörü yazarı Emre Özpeynirci konuyla ilgili bomba bir paylaşım yaptı.

Özpeynirci, 2024’te Türkiye’ye gelecek 42 elektrikli otomobilin listesini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özpeynirci, “Önümüzdeki yıl 27'si garanti 42 yeni elektrikli otomobil gelecek.” dedi.

Özpeynirci paylaşımında, “2024 yılında elektrikli otomobil satan marka sayısı 27’den 34’e, model sayısı ise 59’dan 101’e yükselecek.” İfadelerini kullandı.

Bazı elektrikli araçların ithalatına ilişkin bir tebliğin de 29 Aralık’ta yürürlüğe gireceğini belirten Özpeynirci bazı ülkelerden bu sebeple elektrikli otomobilin gelmesi çok zor olacağını açıkladı.

İşte liste:

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