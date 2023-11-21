Avrupa’nın önde gelen kripto para borsası 5. yılını kutluyor

2018'de Ukrayna'da kurulan kripto para borsası, sektördeki 5. yılını doldurdu.

Veriler, her geçen yıl genişleyen kripto para ekosisteminde doğrulanmış kripto para kullanıcısı sayısının 2018-2023 döneminde 35 milyondan 425 milyona çıktığını gösterdi. Sektör büyüdükçe, kripto para ekosisteminde faaliyet gösteren köklü şirketler de ayrışmaya başladı. 2018’de Ukrayna’da kurulan ve Avrupa’nın en büyük kripto para borsalarından birine dönüşen WhiteBIT, sektördeki 5. yılını doldurduğunu ve kuruluş yıldönümünü özel etkinliklerle kutlayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT Kurucusu Volodymyr Nosov, “Ukrayna Milli Futbol Takımı, FC Barcelona, Trabzonspor Futbol Kulübü ve FACEIT'in resmi kripto ortağı konumundaki WhiteBIT olarak, son 5 yılda inovasyona bağlılığımızla gelişmiş teknolojilerin herkesin günlük hayatının bir parçası olması gerektiğini göstermiş olduk. 5. yılımızı, oluşturduğumuz 60 bin USDT değerindeki özel ödül havuzuyla kutluyoruz. Ödül havuzunun ayrıntılarını internet sitemizde açıklıyoruz” dedi.

13 milyonu aşkın kullanıcısıyla en büyük 5 kripto borsasından biri

2019'da Ukrayna grivnası ile ilk işlem çiftini devreye alan WhiteBit, 5 yıl içinde 10 itibari para birimi ve 350 işlem çiftine ulaştı. Beş yılda alım satım yelpazesi de genişleyen borsa; piyasa, limit, stop-piyasa ve multi-limit emirleriyle spot ticaretinin, 10x kaldıraç ile marj ticaretinin, alım satım yarışmalarının ve farklı paritelerde değişim işlemlerinin yürütüldüğü bir platform haline geldi. Kullanıcı dostu arayüzüyle teknik grafik analizi, algoritmik ticaret hizmetleri, fiyat uyarıları gibi pek çok özellik de sunan WhiteBIT, CoinGecko verilerine göre, 13 milyonu aşkın kullanıcısıyla, beş yılda kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri oldu.

Beş yıllık süreçte yalnızca kullanıcıların güncel taleplerine uygun ürün ve hizmetler sunmakla kalmadıklarını belirten Volodymyr Nosov, “Aynı zamanda gelişen piyasa koşullarına uyum sağlama yeteneğini de gösterdik” diye konuştu.

Borsa kripto para birimi, piyasa değeri en yüksek 100 kripto arasında

2018'den bugüne, bir kripto para borsasının ötesine geçen ve bir ekosisteme dönüşen WhiteBIT’in, dijital varlıklarda uzun vadeli yatırımlardan gelir elde etme olanağı sunan WhiteBIT Earn, gelecek vaat eden projelere erken erişim imkanı veren WhiteBIT Launchpad, dijital hediye kartları, kurumsal müşteriler ve piyasa yapıcılar için özel programlar, referans sistemi, kara para aklamanın engellenmesi (AML) doğrulaması gibi çözümleriyle güven ve memnuniyet oluşturduğunu kaydeden Volodymyr Nosov, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“CoinGecko verileri WhiteBIT ekosistem kripto para birimi WhiteBIT Coin’in (WBT) piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında olduğunu gösterirken borsa; WB Network, Whitepay, Whiteswap, WhiteEX ve WB Soul gibi ürünleriyle kripto ödemelerden merkeziyetsiz işlemlere, fiziksel kartlardan dijital karakterlere, pek çok noktaya temas eden bir ekosistem oluşturduk. Beş yıl içinde değer ve vizyon açısından ortaklaşan geniş bir kullanıcı topluluğunu birleştirdik. WhiteBIT olarak yüksek nitelikli blokzinciri teknolojilerinin yayılmasında çıtayı belirleyen adımlar attık.”

Savaşa rağmen büyüdü

2022’de Ukrayna tam anlamıyla bir savaşın içindeyken bu krizi kendi kaynaklarını ve şeffaflıklarını kullanarak atlattıklarını kaydeden Volodymyr Nosov, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Yalnızca krizleri atlatmakla kalmadık, Ukraynalılara yardım etmek için özel araç ve fırsatlar da sunduk. Bugüne kadar, temel prensiplerimizden, her ürün ve hizmeti kullanıcı gözünden değerlendirmekten ve en iyi sonuçlara ulaşmak için çalışmaktan vazgeçmedik. Gelecekte de var olan ürünleri geliştirmeye, kullanıcı beklentilerine göre özelleştirmeye ve aynı prensiplerin ışığında çığır açacak ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz. WhiteBIT kullanıcıları ve tüm kripto para ekosistemi, gelecek beş yılda bizden pek çok yenilik ve güncelleme haberi alacak.”