Yüzde 43'ü 2024'te çöküş bekliyor. Kripto parada şok nasıl yaşanacak? Araştırma sonucu açıklandı.

Işık Üniversitesi’nin yaptığı ankete göre, Türkiye’deki yatırımcılar kripto paraları çok riskli buluyor ve çoğu kripto para piyasasının balon olduğunu ve çökeceğini düşünüyor.

Yatırımcıların yüzde 23’ü ise kripto paraların geleceğin yatırım aracı olacağına inanıyor.

Ankette yatırımcıların 2023 yılında en çok hangi yatırım araçlarını tercih ettikleri de soruldu.

Buna göre, yılın ilk yarısında döviz ve eurobond ilk sırada yer alırken, yılın ikinci yarısında hisse senedi ilk sıraya çıktı.

TL mevduat faizlerinin artmasıyla birlikte, TL mevduat yatırımı da yılın ikinci yarısında beşinci sıraya yükseldi.

Ankete göre, yatırımcıların kripto para piyasasını riskli bulma nedenleri şunlar: