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Pandemi kabusu Djokovic'in peşini bırakmıyor. ABD katılımı zora girdi

Israrla Covid 19 aşısı olmay reddeden Djokovic'in ABD'deki turnuvalara katılımı tehlikeye girdi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:34
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Covid 19 aşısı Djokovic'in başını yine yakacak! ABD'ye alınmama tehlikesi var

Pandemi kabusu Djokovic'in peşini bırakmıyor. ABD katılımı zora girdi
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Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic'in, bu yıl ABD'de düzenlenecek Indian Wells Masters ile Miami Açık turnuvalarına katılımı Covid-19 aşısı olmadığı için tehlikeye girdi.

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele etmeye hazırlanan Novak Djokovic'in ABD'deki turnuvaları tehlikeede.
ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresinden (TSA) yapılan açıklamaya göre, ülkeye girişlerde Covid-19 aşısı olma zorunluluğu, 10 Nisan'a kadar uzatıldı.

Covid-19 aşısı olmayı reddeden Djokovic, kısıtlamalar konusunda bir gevşeme olmaması halinde ABD'nin ev sahipliği yapacağı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 turnuvalarından ve 6 Mart'ta başlayacak Indian Wells Masters ile 19 Mart'taki Miami Açık'a katılamayacak.
Djokovic, aşı kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl bu turnuvaların yanı sıra grand slamlerden Avustralya Açık ile ABD Açık'ta da yer alamamıştı.
Avustralya'da aşı kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Djokovic'in, 16 Ocak'ta başlayacak sezonun ilk grand slam turnuvasında mücadele etmesine izin verilmişti.

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