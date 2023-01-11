Ay'a kurulacak istasyon astronotlara zor anlar yaşatacak

NASA’nın Ay’ın yörüngesine yerleştirmeyi planladığı Gateway uzay istasyonunun boyutunda sorun çıktığı iddia ediliyor. Uzay istasyonunun küçük olacağı ve bu nedenle belki de astronotların içerisinde ayakta bile duramayacağı belirtildi. Bahsi edilen iddia, istasyonun tasarımında rol almış bir mimar tarafından ortaya atıldı.

İSTASYON KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN ASTRONOTLAR HAREKET EDEMEYECEK

NASA ve uluslararası ortakları birkaç yıl içinde Ay yörüngesinde Gateway uzay istasyonunun inşaatına başlamayı planladığını açıklamıştı. On yıl içinde bitirilecek olan uzay laboratuvarının Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yaklaşık altıda biri boyutunda olacağı ifade edilmişti. İki yaşam modülünden oluşacağından dolayı içinde yaşayacak olan astronotların çok fazla özel alanı olmayacağı aktarıldı.

2 METRELİK BİR ODADA YAŞANIYORMUŞ GİBİ OLACAK

Avusturya merkezli LIQUIFER Space Systems'den uzay mimarı ve tasarım araştırmacısı René Waclavicek, “Uluslararası yaşam modülü yaklaşık 8 metreküp yaşanabilir alana sahip olacak ve bu alanı dört kişi paylaşmak zorunda kalacak” diyor ve devam ediyor: “Bir başka deyişle, herkes 2 metreye 2 metre bir oda içinde yaşıyor gibi olacak.”

Waclavicek, Avrupa yapımı Uluslararası yaşam modülünün veya Gateway'in yaşanabilir iki unsurundan biri olan I-Hab'ın tasarım aşamasında yer aldı. Tasarımda esasen yatak odalarının laboratuvar alanıyla birleştirildiğini söylüyor. İstasyonun diğer birimi ise Yerleşim ve Lojistik Merkezi olacak.

Waclavicek, "Bize her zaman neden pencere yok?” diye soruluyor. Gerçekten de, istasyonda pencere bulunmuyor, çünkü cam ağır bir malzeme, bu kadar uzağa gönderilmesi çok pahalı ve her bir pencere yapının sürekliliğini bozuyor. Bu yüzden pencere yok” dedi.