Halkın sağlığını hiçe sayarak kayısılar üzerinde tepinmişti. Rezaletin cezası belli oldu

Malatya'da, üretici Bilal M.'ye, deposunda ayakkabıyla kayısılara basıp çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine, 'Hijyen kurallarına aykırı çalışma' nedeniyle 10 bin TL ceza kesildi.

KAYNAK: DHA
Halkın sağlığını hiçe sayarak kayısılar üzerinde tepinmişti. Rezaletin cezası belli oldu

Kentte kayısı üreticisi Bilal M., depoya çuvallarla getirilen kayısıları dökerek ayakkabıyla üzerine çıkıp çalıştı. Bilal M., bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı.

Tepki çeken görüntülerin ardından Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, depoda denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 ton kayısıya imha etmek üzere el koyan ekipler, üretici Bilal M.'ye 10 bin TL ceza uyguladı. Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Bilal M.'nin ayakkabı ile kayısılara basıp çalıştığı anlar görüldü.

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