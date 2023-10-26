Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısına zor soru: “Sizin çocuğunuz ölseydi aynı şeyi yapacak mıydınız?”

Aydın'da KYK yurdunda asansör faciasında hayatını kaybeden arkadaşları için toplanan gençleri dağıtmaya çalışan Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı'nın cevap veremediği o soru:“Sizin çocuğunuz ölseydi aynı şeyi yapacak mıydınız?”