Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısına zor soru: “Sizin çocuğunuz ölseydi aynı şeyi yapacak mıydınız?”

Aydın'da KYK yurdunda asansör faciasında hayatını kaybeden arkadaşları için toplanan gençleri dağıtmaya çalışan Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı'nın cevap veremediği o soru:“Sizin çocuğunuz ölseydi aynı şeyi yapacak mıydınız?”

Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısına zor soru: “Sizin çocuğunuz ölseydi aynı şeyi yapacak mıydınız?”

Aydın'da KYK yurdunda asansör faciasında hayatını kaybeden arkadaşları için toplanan gençleri dağıtmaya çalışan Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı'nın cevap veremediği o soru:
“Sizin çocuğunuz ölseydi aynı şeyi yapacak mıydınız?”

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