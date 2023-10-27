Düşen KYK asansöründeki kızlardan biri konuştu: Eğer ölen kız olmasaydı...

Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen asansör faciasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş, hayatını kaybetmişti.

Genç kızın ölümünün ardından yurtta kalan öğrenciler olaya ilişkin çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Yaşanan faciada asansör içindeki öğrencilerden biriyle konuştuğunu söyleyen "@yuyldzz" adlı Twitter kullanıcısı olay anlarında neler olduğunu aktardı. Mağdur kız öğrenci, asansörde hayatını kaybeden Zeren Ertaş adlı genç kızın olmaması durumunda asansördeki diğer öğrencilerin hızla yere düştükten sonra hayatını kaybedebileceklerini söylediği ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç, KYK yurdundaki asansörde gerçekleşen faciaya ilişkin şunları anlattı:

Olayı bizzat asansörün içinde yaşayan arkadaştan öğrendim;

Konser çıkışı yurda geç gelmişler ve asansöre binmişler ilkte 9 10 kişilermiş yukarı çıkmadan 5 6 kişi daha binmiş asansöre ve asansörün kapısı daha kapanmadan asansör kaymaya başlamış bir arkadaş panikleyip boşluğa doğru atlamış ve arada sıkışmış daha sonra asansör 3. kattan -1 e kadar düşmüş ve o arkadaş sıkışarak can vermiş içerisi kan gövdeyi götürüyormuş arkadaşı içeriden almışlar yaralılar varmış ve kimseye göstermemeye çalışmışlar direkt uzaklaştırmışlar ayağı sıkışanlar kafasını vuranlar olmuş ortalık kan doluymuş araya sıkışan öğrencinin öldüğü net ama diğerleri kesin değil. Yardım ekipleri halatları tutarak kesici aletler kullanarak içeriden çıkarmayı başarmışlar bizzat asansör içinde olan arkadaş dedi ki sadece sağ salim çıkan 4 kişiyi görmüş eğer araya sıkışan kız olmasaydı kim bilir daha hızlı yere çarparak hepsi can verebilirdi.

Söz konusu paylaşımlara çok sayıda yorum geldi. Yapılan yorumlar arasında sosyal medya kullanıcıları genellikle yurt yöneticilerine tepki gösterirken, aynı yurttaki farklı bloklarda bulunan öğrenciler benzer sorunların birkaç haftadır cereyan ettiğini ifade etti. Asansörlerin bozuk olmasına genç kızlarımızın hayatlarının tehlikeye atılmasına şu tepkiler geldi:

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, 15 kişilik asansöre 16 öğrencinin bindiği, arızalanan asansörün düşmesi sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün, birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını ifade ederek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik" diye konuştu.

"ASANSÖRÜN 21 EYLÜL'DE BAKIMI YAPILMIŞ"

Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir.İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."