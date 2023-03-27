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Aydın’da zirai don bekleniyor

Aydın’da beklenen soğuk havayla birlikte, Meteoroloji tarafından zirai don uyarısı yapıldı. 

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 14:42
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Aydın’a zirai don uyarısı

Aydın’da zirai don bekleniyor
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İHA'nın haberine göre, Aydın’da yarından itibaren etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte yüksek kesimlerde zirai don bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte 29.03.2023 Çarşamba ve 30.03.2023 Perşembe günü Aydın’ın iç ve yüksek kesimlerinde zirai don beklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir” denildi.

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