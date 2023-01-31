O ilimizde 169 kişi uyuyamıyor

İHA’nın haberine göre; Sağlık imkânlarını her geçen gün artıran Aydın Devlet Hastanesi, 2022 yılı uyku testi istatistiklerini açıkladı.

Çeşitli sebepler dolayısıyla uyku problemi yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla 2016 yılında hayata geçirilen Aydın Devlet Hastanesi Uyku Laboratuvarı, pandemi sebebiyle ara verdiği hizmetine 2022 yılı Ağustos ayı itibariyle yeniden başladı.

Bu çerçevede Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre merkezde 2022 yılında toplam 169 hastaya uyku testi yapıldı.