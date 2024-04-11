Motosiklet virajı alamayınca bariyere çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat gece saatlerinde Eyüpsultan Adnan Menderes Köprülü Kavşak’ta oldu.

O-3 Karayolu Okmeydanı ayrımından Adnan Menderes Köprülü Kavşağı'na giren motosikletin sürücüsü, virajı alamayıp bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosikletin sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kişi yola uçtu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken polis ekipleri kavşakta trafiği yavaşlatarak önlem alırken sağlık ekipleri ise yola savrulan iki kişiye müdahalede bulundu.

Yapılan incelemelerde Hüseyin Güzel’in olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ali Güzel ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazayı duyan aileden yakınlar olay yerine koştu.

Ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Ali Güzel ise ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma yaptı.