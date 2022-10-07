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Ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'da motosiklet ile kırmızı ışık ihlali yapan seyir halindeki ticari araç çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 14:23
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Aydın'da motosiklet ile ticari araç çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Kıbrıs Caddesi kavşağında öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 09 DL 457 motosiklet ile iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan Z.U. idaresindeki 09 S 2425 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü Y.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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