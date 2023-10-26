Aydın’da öğrenci yurdunda 'sık sık arızalandığı ve denetlenmediği' iddia edilen asansör düştü: 1 öğrenci hayatını kaybetti, onlarca öğrenci yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Işıklı Mahallesi’nde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda onlarca öğrenciyi taşıyan asansörün halatı koptu.

16 kişinin bindiği asansör iddiaya göre 7. kattan düştü. 1 öğrenci hayatını kaybederken, onlarca öğrenci ise yaralandı.

Yurtta kalan bir öğrenci tarafından kaydedilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ‘öğrencilerin video kaydı almaması konusunda uyarıldığı ve yurttaki odalarına kapatıldığı’ öne sürüldü.

Videoda konuşan öğrenci, sık sık arızalandığını ve denetlenmediğini ileri dürdüğü asansör hakkında yurt yönetimine defalarca uyarılarda bulunmalarına rağmen hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

Öte yandan, yaşanan olayı protesto etmek için yurt binası önünde toplanan öğrenciler, “Katil KYK” sloganları attı.

Erkek öğrenci yurdunda kalan öğrenciler de kız öğrenci yurdu binasının önüne gelerek, “Susma, sustukça, sıra sana gelecek” diye bağırdı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

VALİ CANBOLAT: MAALESEF BİR ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA'ya yaptığı açıklamada yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirtti. Vali Canbolat, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik." diye konuştu.

21 EYLÜL'DE BAKIMI YAPILMIŞ

Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Işıklı Mahallesi’nde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda onlarca öğrenciyi taşıyan asansörün halatının kopması ile ilgili Aydın Valisi Yakup Canbolat şu açıklamalarda bulundu.

"15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik. Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz."