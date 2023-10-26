Asansör faciasında hayatını kaybeden kız öğrenci için arkadaşları oturma eylemi yaptı

Aydın’daki KYK yurdunda asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş için öğrenciler ve arkadaşları kent meydanında protesto düzenledi.

Asansör faciasında hayatını kaybeden kız öğrenci için arkadaşları oturma eylemi yaptı

Editör: Ayşe Memiş

Aydın’da Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda içinde16 öğrencinin bulunduğu asansör zemine çakıldı. Feci kazada 15 öğrenci yaralandı 1 öğrenci hayatını kaybetti.

Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan 22 yaşındaki Zeren Ertaş isimli öğrenci hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkışarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

Öte yandan KYK yurdunda başka bloklar da da aynı durumun yaşandığı ve asansörlerin sık sık arızalandığına dair şikayetler verildiği ortaya çıktı.

Ayrıca yurdun 2 yıllık bir yapı olduğu ve asansörlerin yeni olmasına rağmen ihmal sonucu böyle bir facianın yaşandığını gündeme getirdik.

ÖĞRENCİLER KENT MEYDANI’NDA EYLEM YAPTI

Duruma isyan eden öğrenciler ve öğrencinin arkadaşı Atatürk Parkı’nda bir araya geldi.

“KATİL KYK”

Atatürk Parkı’nda toplanan öğrenciler, “Katil KYK” sloganı attı.

Öğrenciler, “İhmale karşı omuz omuza” ve “Kader değil ihmal” pankartı da açtı.

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BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Eylemin ardından yapılan basın açıklamasında, “Bozuk olduğu bilinen, defalarca arızalanan ve aylardır yapılan uyarılara rağmen hiçbir önlem alınamayan asansörün içinde can veren sıra arkadaşımızın ölümünde sorumlu olan KYK ve yurt yönetimidir. Yaşanan olaydan iki hafta öncesine kadar benzer bir olay daha yaşanmış ve 15 kız öğrenci arkadaşımız B Blok’ta bulunan asansörde mahsur kalmıştı.

Asansörün 1 ila 2’nci kat arasında durması ile yine bir faciadan dönülmüş ve kapının açılmasıyla arkadaşımız rahat bir nefes almıştı. C Blok’ta bulunan asansör geçen yıl benzer şekilde arızalanmış, tüm uyarılara ve şikayetlere rağmen bir yıl içinde herhangi bir önlem alınmamıştı” denildi.

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