KYK yurdundaki asansör faciasında hayatını kaybeden kız öğrencinin babası isyan etti

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Kız Yurdu’nda yaşanan asansör faciasında Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetti.

Ertaş’ın ailesi kızlarının cenazesini teslim almak üzere Aydın’a geldi. Aydın Valisi Yakup Canbolat ile konuşan baba Akın Ertaş, “Ben devlete inancımı kaybettim. Çocuğumu ilk defa devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma 20-25 gün bakamadı" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ertaş konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

“Ben kızıma saygılı olmayı öğrettim. Karıncayı dahi incitmezdi. Yüzümü yere eğmedi hiç. Çocuğumu devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma bakamadı. İhmal sonucu olduğu için çok yaralıyız. Benim çocuğum yandı, biz yandık, başka çocuklar yanmasın. Ancak bu, dilek ve temenniyle olmuyor”

Vali Canbolat ise soruşturmanın devam ettiğini ve sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını söyledi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt müdürünün açığa alındığını şu ifadelerle duyurdu:

"Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir.

İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

"YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI"

Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."