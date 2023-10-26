2 yıllık yurtta asansör faciasını yaşayan öğrenciler o anları anlattı

Artı Gerçek'ten Sinem Nazlı Demir ve Umut Taştan'ın haberine göre Aydın’ın Işıklı ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 16 kişinin bulunduğu asansör düşünce asansör ile duvar arasında sıkışan Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt müdürünün açığa alındığı bildirildi.

Asansör faciasından yaralı kurtulan öğrenciler yaşadıklarını anlattı.

'BİR SAAT MAHSUR KALDIK'

Öğrenciler Aydın Valisi Yakup Canpolat’ın aksine denetimin yapılmadığını söyleyerek sık sık asansörle ilgili sorunların oluştuğunu ancak şikayetlerinin çözülmediğini aktardı.

Kapı kapanmadan düşmeye başladıklarını belirten faciaya tanıklık etmiş bir öğrenci, bir saat boyunca düşen asansörde beklediklerini söyledi. Hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın asansöre son binen kişi olduğunu belirten öğrenci şunları söyledi:

“Toplam 16 kişiydik. Bayağı bir düştük. Çarpmaya yakın durduk. En son binen kız yani Zeren panik yaptı, hiçbir şey demeden kendini attı. Dışarı çıkmaya çalıştı o boşluktan. Onu tutmaya çalıştık. Ayağı takıldı. Asansörle duvar arasında sıkıştı. Ayağı takılmasa belki çıkabilirdi”

'İFADEMİZ ALINMADI'

Asansörden çıkarılmalarının ardından yarım saat boyunca yemekhanede bekletildiklerini aktaran öğrenci, “Sizin ifadenizi alacaklar, sağlık ekipleri gelecek’ dediler. Hiç kimse yanımıza gelmedi, ifademiz alınmadı. Sonrasında Zeren’in vefat ettiğini öğrendik. Aynı katta kalıyorduk onunla. Bizim bildiğimiz bir kişinin yaşamını yitirdiği ama sonradan beyaz örtüyle çıkarılan kişinin kim olduğunu bilmiyoruz” dedi.

'HALATLARA BAKILMIŞ OLSAYDI DÜŞMEZDİ'

Yaklaşık iki yıldır faaliyette olan yurtta asansör sorunun sürekli yaşandığını ve hiçbir önlem alınmadığını belirten bir diğer öğrenci ise, “Hiçbir şey yapılmıyor. Asansörler bozuk. Çok kalma durumu yaşadık biz ve hep bildirdik. C Bloktaki 2 asansörden biri bozuktu birkaç gündür. Halatlara bakılmış olsaydı düşme yaşanmazdı. Tek asansör kullanıyorduk” dedi.

Bakımlara denk gelmediklerini söyleyen öğrenci “Geldiklerinde yurtta ‘erkek görevli binaya girecektir’ anonsu yapılır. Bu anons bize hiç yapılmadı” diye konuştu ve dava açacaklarını söyledi.

ASANSÖRE 'GEÇİCİ SÜRE HİZMET DIŞI' UYARISI ASILDI

Aydın’da eğitim gören öğrencilerden biri olan Emir Beyaz da yurttaki arkadaşlarının asansörün bozuk ve kullanım dışı olduğunu defalarca dile getirdiklerini anlattı. Beyaz, Vali Canpolat’ın “15 kişilik asansöre 16 kişi binilmiş” açıklamasına tepki gösterdi, “Böyle bir şeyin olmasının imkanı yok. Asansör sistemlerinin raylarının belirtilen sınırın iki katını çekme gücünün olması lazım. Burada bir çelişki var ve açıklama yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Yaşanan olayın ardından erkek yurdundaki asansörlerin kullanıma kapatıldığını aktaran Beyaz, “Asansörlere ‘geçici süre hizmet dışıdır’ yazısı asıldı. Yazı, bu olayın üstüne asıldı. Bir amacı kalmadı, olan oldu” diye konuştu.