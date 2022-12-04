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Panelvan ile otomobil çarpıştı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 23:05
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Aydında trafik kazası

Panelvan ile otomobil çarpıştı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ali Çelebi'nin kullandığı otomobil, Nazilli-Bozdoğan kara yolu Toygarlı mevkisinde Selahattin Bilir yönetimindeki panelvan ile çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle birlikte iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (AA)

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