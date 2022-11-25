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  • Sergen Deveci hasta yatağından paylaşım yaptı. Trafik kazasında ölümden dönmüştü

Sergen Deveci hasta yatağından paylaşım yaptı. Trafik kazasında ölümden dönmüştü

Amasya-Çorum yolu üzerinde gerçekleşen ve üç kişiye mezar olan kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 21:37
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Tiyatro oyunundan dönerken kaza geçiren Sergen Deveciden ilk paylaşım

Sergen Deveci hasta yatağından paylaşım yaptı. Trafik kazasında ölümden dönmüştü
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Ekip arkadaşlarıyla birlikte oynadıkları tiyatro oyunundan dönerken içinde bulundukları araç TIR'a çarpmış ve üç kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci'nin sağlık durumuyla ilgili gelişmeler de sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu.

Geçirdiği ağır ameliyatın ardından kendisine gelen ve sağlık durumunda da iyiye giden Sergen Deveci, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve kendisini merak edenleri sevindirdi. Hasta yatağında çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu şunları yazdı:

"LÜTFEN ENDİŞELENMEYİN"

"Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Ben iyiyim lütfen endişelenmeyin"

 

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