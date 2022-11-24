24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü şarkıların söz yazarı Hülya Şenkul hayatını kaybetti. 5 ay önce trafik kazası geçiren sanatçı hastanede yatıyordu

Ünlü şarkıların söz yazarı Hülya Şenkul hayatını kaybetti. 5 ay önce trafik kazası geçiren sanatçı hastanede yatıyordu

Bülent Ersoy'dan Sibel Can'a, Ebru Gündeş'ten Serdar Ortaç'a kadar birçok sanatçının şarkılarının söz ve beste yazarı olan Hülya Şenkul hayatını kaybetti. Şenkul, 5 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede tedavi görüyordu

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 15:56
Takip Et

Ünlü şarkıların söz yazarı ve bestecisi Bursa'lı sanatçı Hülya Şenkul hayatını kaybetti

Ünlü şarkıların söz yazarı Hülya Şenkul hayatını kaybetti. 5 ay önce trafik kazası geçiren sanatçı hastanede yatıyordu
+
Aa
-

Birçok ünlü şarkıcının söz ve bestesini yorumladığı şarkıların söz prensesi Hülya Şenkul, hayatını kaybetti. Şenkul'un ölüm haberi müzik dünyasını yasa boğdu.

Orhangazi’nin yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden olan, sanatçı, söz ve beste yazarı olan bir çok ünlü sanatçıya da menajerlik yapmış olan Hülya Şenkul hayatını kaybetti. 5 ay önce bir trafik kazası geçirdiği belirlenen Hülya Şenkul hastanede tedavi görüyordu.

Aslen Orhangazi’ye bağlı Narlıcalı olan ve İstanbul’da yaşayan sanatçı, söz ve beste yazarı, şair özellikleri bulunan Hülya Şenkul bir çok ünlü sanatçıya yazdığı şarkı sözleri ile tanındı

Şiirleri çok sayıda ünlü besteci tarafından bestelenen Hülya Şenkul'un şarkıları Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Adnan Şenses, Hüner Coşkuner, Sibel Can, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç, Emrah ve Alişan gibi çok sayıda sanatçı tarafından yorumlanmıştır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
5
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
6
﻿İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
﻿İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
7
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Tunceli'de eylem ve etkinliklere 15 gün yasak getirildi
﻿Tunceli'de eylem ve etkinliklere 15 gün yasak getirildi
﻿Tunceli'de eylem ve etkinliklere 15 gün yasak getirildi
﻿Menopoz semptomları hakkında bildikleriniz yanlış olabilir
﻿Menopoz semptomları hakkında bildikleriniz yanlış olabilir
﻿Menopoz semptomları hakkında bildikleriniz yanlış olabilir
﻿Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosnalı Sırp liderler ile görüştü
﻿Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosnalı Sırp liderler ile görüştü
﻿Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosnalı Sırp liderler ile görüştü
﻿Bu beşli kansere meydan okuyor
﻿Bu beşli kansere meydan okuyor
﻿Bu beşli kansere meydan okuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.