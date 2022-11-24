Ünlü şarkıların söz yazarı Hülya Şenkul hayatını kaybetti. 5 ay önce trafik kazası geçiren sanatçı hastanede yatıyordu

Birçok ünlü şarkıcının söz ve bestesini yorumladığı şarkıların söz prensesi Hülya Şenkul, hayatını kaybetti. Şenkul'un ölüm haberi müzik dünyasını yasa boğdu.

Orhangazi’nin yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden olan, sanatçı, söz ve beste yazarı olan bir çok ünlü sanatçıya da menajerlik yapmış olan Hülya Şenkul hayatını kaybetti. 5 ay önce bir trafik kazası geçirdiği belirlenen Hülya Şenkul hastanede tedavi görüyordu.

Aslen Orhangazi’ye bağlı Narlıcalı olan ve İstanbul’da yaşayan sanatçı, söz ve beste yazarı, şair özellikleri bulunan Hülya Şenkul bir çok ünlü sanatçıya yazdığı şarkı sözleri ile tanındı

Şiirleri çok sayıda ünlü besteci tarafından bestelenen Hülya Şenkul'un şarkıları Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Adnan Şenses, Hüner Coşkuner, Sibel Can, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç, Emrah ve Alişan gibi çok sayıda sanatçı tarafından yorumlanmıştır.