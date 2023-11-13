Aydın’ı peş peşe şimşekler aydınlattı

Söke'de öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Aydın Caddesi ve İstasyon Caddesi'nde yollarda su birikintisi oluştu.

Rögarların taştığı caddelerde bazı araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesinde de Ortaklar Tren İstasyonu'nun yaya alt geçidi ani yağış sonrası doldu. Geçit, yaya geçişine kapatıldı.

ŞİMŞEK NEDEN ÇAKAR?

Bulutlarda su damlacıkları vardır. Bulutların üstündeki su damlaları pozitif, altındakiler negatif enerji yüklüdür. Bu negatif enerji diğer bulutlardaki pozitif enerjiyi çekebilecek kadar yakınlaştığında oluşan elektrik enerjisi ışık patlamasına dönüşür. Buna Şimşek çakması adı verilir.