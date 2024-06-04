Ayhan Bora Kaplan anlatımı - 2

Gazeteci ve Halk TV program yapımcılarından Timur Soykan’ın, Ayhan Bora Kaplan anlatımının ikinci bölümünde mafya, emniyet, siyaset, yargı, ilişkilerine devam ediyorum.

Skandal 3:

Bakın Mahfuz Tatar cinayeti çok enteresan.

Mahfuz Tatar kim biliyor musunuz?

Tatar aşiretinin Şırnaklı aşiretin ünlülerinden, mensuplarından biri.

Ayhan Bora Kaplan’ın mekanına geliyor ve görüntüde gördüğünüz fotoğrafta öldürüldüğü var.

Ayhan Bora Kaplan’ın mekanına geliyor içeri almıyorlar alkollü diye.

‘Ben de aşirettenim’ diye bağırıyor mekana küfrediyor.

Ayhan Bora Kaplan duyuyor, iddianamedeki cinayet bu da.

Diyor ki ‘bu mekana küfretti öyle mi? Gidin kalemini kırın’ diyor.

İddiaya göre Semih Aslan ve Muhammed Kaplan eğlence mekanlarındaki bütün vale ve güvenlikler bunlara bağlı ya nereye gittiğini hemen öğreniyorlar oradaki güvenlikten.

Silahlı bir çete bütün eğlence mekanlarını tutmuş.

Mahfuz Tatar’ı çıkarken vuruyorlar, öldürüyorlar.

Serdar Sertçelik de bu işin içinde. Daha sonra gizli tanık olacak örgütün 2 numarasıdır Serdar Sertçelik.

Ondan sonra Mahfuz Tatar’ın aşireti geliyor Ayhan Bora Kaplan’a diyorlar ki;

‘Sen bizim adamımızı öldürdün kan parası vereceksin bir. İkincisi katilleri öldüreceksin. Yani benim adamımı öldürenleri sen de öldüreceksin yani vahşi batı, vahşi batı.

Sonra anlaşıyorlar. İddianameye göre bu kişi Mahfuz Tatar’ın aile baskısı üzerine o sırada Muhammed Kaplan yani şu tetikçi, şu ateş açan kişiler bir evde saklanıyorlar.

Kuzey Ankara TOKİ konutlarında aynı zamanda avukatının ve Ayhan Bora Kaplan'ın yerinde.

Muhammed Kaplan, 4 Eylül günü cinayeti işledikten sonra teslim oluyor ya…

Sadece 6 saat sonra o saklandıkları evin önünde Semih Aslan'ın cesedini buluyorlar.

Diyorlar ki; ‘9’uncu kattan atladı öldü.’

Aslan'ın ailesi diyor ki; ‘bu adam intihar edecek bir adam değildi aksine bu cinayeti işledi aşiret de kan istedi Ayhan Bora Kaplan onu pencereden atarak öldürttü’ diyorlar.

Bu dosya kapanıyor Muhammed Kaplan ceza alıyor.

Mahsun Tatar cinayetinden Semih Aslan’la ilgili ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı veriliyor ve ‘intihar’ diye geçiyor kayıtlara.

İşte bu da 3’üncü skandal.

Şule Aydın: Ne kadar kalıyor cezaevinde?

Timur Soykan: Kim? Muhammed Kaplan mı? Ya Şule o kadar doğru bir soru sordun ki bakın bu olayın bu cinayetin işlendiği tarih 2016. 2020'de pandemi oldu ya 2020'de Muhammed Kaplan dışarıda.

4 yıl sonra dışarıda ve bir iddiaya göre yine bir olaydan dolayı Ayhan Bora Kaplan iki bacağından vuruyor onu cezalandırmak için. Bu da başka bir olaydan dolayı ona ileride geleceğiz.

-Skandal 4:

Şule Aydın: İşkence gördük, cinayet gördük hepsi de skandal dosyalar, kapandı. Bir suç örgütü var az önce dedin ya vahşi batı bu insanların böyle olmasında sorun yok. Cezayı alır, emniyet yargı ilişkisi içinde kurtulursun. Dönüp bakıyoruz 15 Temmuz'da uzun namlulu silahlarla siyasetçilerin yanında poz vermeler…

Timur Soykan: Ayhan Bora Kaplan, Serdar Sertçelik ve Muhammed Kaplan, cinayetten hüküm alıp kısa sürede cezaevinden çıktılar.

Ayhan Bora Kaplan 2011'de kasten öldürme suçundan 7,5 yıl hapis alıyor. İndirimlerle 3 yıl 4 ay kalıyor.

Murat Ağırel: Barış Terkoğlu da kişilik özellikleri bakımından 2 yıl ceza aldı.

Timur Soykan: 2 yıl ceza aldı ya akıl alır gibi değil.

Barış Pehlivan: 7,5 yıl ceza verilmez arkadaşlar. 18'lik diye bir kavram vardır yani normalde en az 18 yıl yatarsın.

Murat Ağırel: Ama işte burada öyle değil.

Barış Pehlivan: Nasıl burada böyle değil ya.

Timur Soykan: Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Serdar Sertçelik de 2008'de cinayetten hapse giriyor. Cinayetten hüküm giyiyor yani 6 yıl sonra tahliye oluyor adam.

Barış Terkoğlu: Ya imkânsız biliyor musun?

Timur Soykan: Bak 2015'te yaralama suçundan yine hapse giriyor kısa süre sonra yine tahliye oluyor ya gizli tanık var ya şu an sözlerine çok itibar edilen 15 suç kaydı var.

Ayhan Bora Kaplan örgütünün de 2 numarası ve Muhammed Kaplan cinayetten girmişsin, cinayetin görüntüsü de var.

İtiraf etmişsin kendin teslim olmuş ve bir de silahla teslim olmuş 2016’da.

2020'de dışarıda Serdar Sertçelik gizli tanık ifadesini anlatıyor ‘gördüm, geldi’ diyor işte şöyle yaptık böyle yaptık diyor, bacaklarından vurdular diyor.

Yarın: Ayhan Bora Kaplan anlatımı – 3- ve Skandal 5