Ayhan Bora Kaplan’ın gerçek ismi ilk kez ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayhan Bora Kaplan’ın gerçek ismi ilk kez ortaya çıktı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü liderinin gerçek ismini Gazeteci Deniz Zeyrek açıkladı.

Türkiye günlerdir Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne operasyon yapan polis müdürlerinin gözaltına alınmasını konuşuyor.

Ankara Emniyeti’nde yaşanan depremin ardından Ayhan Bora Kaplan’la ilgili dikkat çeken bilgiler de ortaya çıkıyor.

Gazeteci Deniz Zeyrek Ayhan Bora Kaplan’ın gerçek ismiyle ilgili katıldığı Para Politika programında bir bilgi paylaştı.

“BEN DE DÜN ÖĞRENDİM”

Zeyrek, Kaplan’ın avukatıyla yaptığı görüşmeyi öyle anlattı:

Adamın ismi Ayhan Bora Kaplan değilmiş ben de dün öğrendim. Adamın adı Bora Kaplan’mış. Ayhan da buna Ayhan diyorlarmış. Polis de onu kodu adın gibi kullandığı için. Avukatı bize dün diyor ki “Ayhan” ismini kullanmıyoruz. Müvekkilimin ismi sadece Bora.

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