Ayıgülü otu vereme iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası vereme iyi gelen ayıgülü otu dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ayıgülü otu vereme iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası vereme iyi gelen ayıgülü otu dikkatlerden kaçmadı.

VEREM NEDİR?

Verem hastalığı, yani tıbbi adıyla tüberküloz (TB) hava yoluyla bir bireyden diğerine yayılan, bulaşıcı bir akciğer hastalığıdır. Verem hastalığı Mycobacterium Tuberculosis isimli bakterilerden kaynaklanır.

Verem hastalığı tedavi edilebilir ve verem aşısı ile önlenebilir bir hastalıktır.

AYIGÜLÜ OTU NASIL KULLANILIR?

Bir tatlı kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI : Tarife uyulmalı ve uzun süre kullanılmamalıdır.

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