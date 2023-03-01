1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ayıüzümü bitkisi ishale iyi geliyor

Ayıüzümü bitkisi diğer ismiyle itüzümünün ishali kesmesinden idrar yollarını temizlemesine kadar birçok faydalarının olduğu vurgulandı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 09:38
Takip Et

Ayıüzümü bitkisi ishale iyi geliyor

Ayıüzümü bitkisi ishale iyi geliyor
+
Aa
-

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ayıüzümünün faydaları dikkat çekti.

Ayıüzümü bitkisi, İshali kesiyor ve idrar yollarını temizlemesiyle biliniyor.

İSHAL NEDİR?

İshal (diyare), günde 3'ten fazla dışkılama veya kişiye özgü, olağan dışkılamasından daha fazla sayıda, daha sulu ya da daha fazla miktarda dışkılama olarak tanımlanır. Virüsler, bakteriler, gıda zehirlenmeleri, laktoz intoleransı, ülseratif kolit gibi bağırsakta mukozal hasar yaratan onlarca sayıda hastalık ishale sebep olabilir. Akut, dirençli veya kronik olabilir ve çoğunlukla ishal olan kişi, tıbbi tedaviye ihtiyaç duymadan kendiliğinden iyileşir. 

İshalin dört haftadan uzun sürmesi kronik ishal olarak adlandırılır. İshal kronik hale gelmiş ise altta yatan ciddi bir hastalık olabileceği akılda tutulmalı ve mutlaka hekime müracaat edilerek tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. İshal tedavisinde ishale neden olan hastalığı tespit edip ona göre yaklaşımda bulunmak önemlidir.

AYIÜZÜMÜ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Sonbahar aylarında toplanıp kurutulur. Çiçekleri pembe salkımlar halindedir. Ev ilaçlarında yaprakları kullanılır.

AYIÜZÜMÜ BİTKİSİ NEDİR?

Fundagillerden; Küçük taneler halinde kırmızı renkli yemişleri olan, tüylü bir bitkidir.1-3 metre yüksekliğindedir. Her mevsimde yaprakları vardır. Makilerde bulunur.

Dalları kırmızımtırak kahverengidir. Yaprakları  şimşir yapraklarına benzer. İçinde Hydrochinone vardır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
1
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
2
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
3
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
4
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
5
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
6
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
7
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
﻿Ayıüzümü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Ayıüzümü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Ayıüzümü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿İran 700 kız öğrencinin zehirlendiği iddiasıyla çalkalanıyor
﻿İran 700 kız öğrencinin zehirlendiği iddiasıyla çalkalanıyor
﻿İran 700 kız öğrencinin zehirlendiği iddiasıyla çalkalanıyor
﻿Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
﻿Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
﻿Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
﻿Uzmanı uyardı. Deprem o hastalığı artırabilir
﻿Uzmanı uyardı. Deprem o hastalığı artırabilir
﻿Uzmanı uyardı. Deprem o hastalığı artırabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.